Sức khỏe

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đầu tư thêm 300 tỉ đồng xây khu kỹ thuật cao

Trần Hiếu
Trần Hiếu
10/02/2026 16:54 GMT+7

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai khởi công giai đoạn 2 khu kỹ thuật cao với tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng.

Theo đó, sáng 10.2, tại phường Hội Phú, Gia Lai , Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai tổ chức khởi công giai đoạn 2 - công trình khu kỹ thuật cao của bệnh viện. 

Công trình được xây dựng trên khuôn viên của bệnh viện, với quy mô đầu tư 300 tỉ đồng, bao gồm khối nhà kỹ thuật cao 9 tầng, được thiết kế hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Thời gian thi công từ tháng 2.2026 - 10.2027

Bệnh viện đại học y dược - Hoàng Anh Gia Lai đầu tư thêm 300 tỉ đồng xây khu kỹ thuật cao - Ảnh 1.

Công trình mới hoàn thành sẽ giúp bệnh nhân tại địa phương và các tỉnh thành khác tiếp cận được các dịch vụ y tế hiện đại

ẢNH: TRẦN HIẾU

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần mở rộng thêm hơn 20.000 m2 diện tích sàn sử dụng, bổ sung thêm 200 giường bệnh điều trị nội trú, nâng tổng quy mô giường bệnh lên 519 giường. 

Bệnh viện tiếp tục hình thành, hoàn thiện các khu kỹ thuật chuyên sâu, khu hồi sức tích cực, khu can thiệp và các không gian chức năng phụ trợ đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các trang thiết bị y tế hiện đại và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, giúp bệnh nhân tại địa phương và các tỉnh thành khác tiếp cận được các dịch vụ y tế hiện đại

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, cho biết: "Công trình không chỉ là việc mở rộng thêm diện tích xây dựng hay gia tăng số lượng giường bệnh, mà là bước phát triển có tính chiến lược, tạo nền tảng để bệnh viện chuyển mình mạnh mẽ cả về chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và vai trò trong hệ thống y tế khu vực... Đồng thời, công trình còn là tiền đề quan trọng để bệnh viện đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, gắn chặt hoạt động khám chữa bệnh với đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Tây nguyên".

