Trưởng phòng CSGT được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai

Chiều 24.7, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho đại tá Trần Trọng Thủy giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm có thời hạn đại tá Trần Trọng Thủy (50 tuổi, quê quán xã Tứ Kỳ, thành phố Hải Phòng), Trưởng phòng CSGT Công an thành phố Đồng Nai giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai kể từ ngày 24.7.2026.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc biệt phái có thời hạn đối với đại tá Trần Trọng Thủy, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai kể từ ngày 24.7.2026 để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

Đại tá Trần Trọng Thủy, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trước khi giữ chức Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai, đại tá Trần Trọng Thủy từng giữ chức Đội trưởng Đội CSGT Công an thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai cũ); Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai cũ.

Sau khi sáp nhập Đồng Nai với Bình Phước, đại tá Trần Trọng Thủy tiếp tục giữ chức Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai).