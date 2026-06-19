Ra quân cao điểm xử lý thanh thiếu niên, học sinh vi phạm giao thông

Chiều 19.6, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Công an thành phố Đồng Nai phát động lễ ra quân ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại lễ ra quân, đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai nói rằng Đồng Nai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh; lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông ngày càng lớn; thanh thiếu niên tập trung đông, di biến động phức tạp.

Theo đại tá Sơn, bên cạnh những mặt tích cực, thời gian gần đây vẫn còn tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh tụ tập điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng; thậm chí lợi dụng mạng xã hội để lôi kéo, tụ tập, tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật.

"Những hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống bình yên của nhân dân, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư, hình ảnh và sự phát triển của thành phố", Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai lưu ý.

Vì vậy, Công an thành phố Đồng Nai triển khai đợt cao điểm từ ngày 20.6 đến 20.9 với quyết tâm phòng ngừa từ sớm, từ xa; phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; không để hình thành các băng, nhóm thanh thiếu niên phức tạp, không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng trên địa bàn.

Lực lượng CSGT Công an thành phố Đồng Nai tại lễ ra quân ẢNH: ANH TRỌNG

Tuy nhiên, Phó giám đốc Công an thành phố Đồng Nai cũng cho rằng đây không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an. Theo đại tá Trần Anh Sơn, để giải quyết tận gốc tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông và gây rối trật tự công cộng, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Do đó, Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, chính quyền các xã, phường tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng tại cơ sở tham gia quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn cho thế hệ trẻ.

Đối với ngành giáo dục và đào tạo, đề nghị tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, văn hóa giao thông trong học sinh. Đoàn Thanh niên các cấp phát huy vai trò xung kích, đồng hành cùng thanh niên. Các bậc phụ huynh thì quan tâm hơn nữa đến việc quản lý, giáo dục con em mình; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển; chủ động phối hợp với nhà trường và lực lượng công an trong phòng ngừa vi phạm.