Đồng Nai: Nhanh chóng truy tìm nghi can gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 17.6, Công an thành phố Đồng Nai thông tin đang củng cố hồ sơ, xử lý ông Đinh Trung Hiếu (53 tuổi, ở phường Tân Triều, thành phố Đồng Nai) về hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Nghi can Đinh Trung Hiếu tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 7.6, ông Đinh Trung Hiếu chạy xe máy trên Bùi Hữu Nghĩa (thuộc phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông L.H.K (81 tuổi, ở phường Biên Hòa) điều khiển. Vụ va chạm khiến ông K. ngã xuống đường.

Sau va chạm, Hiếu không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Ông K. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Biên Hòa phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai, Phòng CSGT, Phòng Kỹ thuật hình sự và Viện KSND khu vực 1 - Đồng Nai, tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi can gây tai nạn, bỏ trốn.

Đến ngày 8.6, lực lượng công an đã xác định người gây ra vụ va chạm dẫn đến chết người là ông Đinh Trung Hiếu, nên vận động ra trình diện.

Tại cơ quan công an, ông Hiếu đã thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện va chạm với xe máy của ông L.H.K. Sau khi tai nạn xảy ra, do lo sợ bị xử lý nên Hiếu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Đồng Nai, hành vi gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn, không cứu giúp người bị nạn không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà còn đi ngược lại các chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm công dân. Trong nhiều trường hợp, việc chậm trễ đưa nạn nhân đi cấp cứu có thể làm mất đi cơ hội sống còn của người bị nạn.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông, người điều khiển phải dừng phương tiện, giữ nguyên hiện trường trong khả năng cho phép, kịp thời cứu giúp người bị nạn và phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.