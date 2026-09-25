Gia đình ông Huỳnh Văn Hoan (64 tuổi, ở tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn) xây nhà, sinh sống ổn định ở lưng chừng núi Một từ năm 2009. Từ năm 2014, tình trạngsạt lởbắt đầu xuất hiện và tiếp diễn vào mùa mưa. Đến bão Kalmaegi năm 2025, tình trạng này càng nghiêm trọng.

Hơn 50 hộ dân ở phường Quy Nhơn thấp thỏm nỗi lo núi sạt lở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thấp thỏm dưới chân núi Một: Hàng chục hộ dân bỏ nhà đi thuê trọ vì sợ sạt lở

Nhiều năm trước, ông Hoan cùng các hộ dân tìm cách trồng cây để giữ đất. Cây xanh trước nhà ông sau hàng chục năm phát triển lớn đến mức 4 người ôm không xuể. Thế nhưng trong cơnbão Kalmaegi, gió lớn khiến cây bật gốc, kéo theo đất đá sạt xuống chân núi.

"Những tưởng cây to sẽ giúp giữ đất nhưng có ai ngờ. Đêm bão Kalmaegi đổ bộ, gió lớn dữ dội khiến cây xanh cổ thụ kêu lên răng rắc. Giữa đêm, tôi cõng vợ, hô hào con cháu bỏ chạy khỏi căn nhà", ông Hoan kể.

Từ năm 2014, tình trạng sạt lở bắt đầu xuất hiện và tiếp diễn vào mùa mưa ẢNH: ĐỨC NHẬT

Sau bão, gia đình ông không dám trở về nhà. Người vợ khuyết tật cùng mấy đứa cháu nhỏ khiến ông phải tính chuyện thuê nhà ở khu dân cư an toàn hơn. Căn nhà cũ nằm chênh vênh trên vách núi sạt lở đành đóng cửa.

"Nhà có nhưng chẳng dám về, cả gia đình tôi đành đi thuê trọ, mỗi tháng tốn 2 triệu đồng thuê nhà, điện nước. Mong cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ di dời để bà con an tâm sinh sống", ông Hoan chia sẻ.