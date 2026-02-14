Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo bơi ra sông cứu người đuối nước

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 người đàn ông dốc sức hô hấp, giành giật sự sống cho 1 nạn nhân đuối nước trên sông Thạch Hãn, đoạn qua cầu Đại Lộc (xã Triệu Bình, Quảng Trị). Khi thấy đám đông đang lo lắng trước tình huống một nạn nhân đuối nước, có người bất ngờ lao xuống sông ứng cứu. Đó là thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo (40 tuổi), giáo viên thể dục Trường THCS và THPT Đakrông, đang trên đường về quê ăn tết.

Thầy Thảo là Bí thư Đoàn trường khi còn công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận ẢNH: NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo cho biết, chiều 12.2, sau khi hoàn tất công việc cuối năm học, anh thu dọn hành lý để về quê ở xã Triệu Bình ăn tết.

Từ xã Đakrông (Quảng Trị) cách nhà hơn 100 km, mỗi tuần anh chỉ về 1 lần. Hôm ấy trường đã nghỉ, anh háo hức trở về sum họp gia đình. Nhưng khi đi qua cầu Đại Lộc, thấy đông người tụ tập, anh dừng lại hỏi chuyện thì biết có người bị đuối nước.

"Thấy người ta đang nổi trên mặt nước, cứ phải cứu đã, sống chết tính sau. Nhưng lúc đó nạn nhân ở giữa sông, nhảy từ trên cầu xuống khá cao và nguy hiểm, tôi chạy vòng xuống bên bờ, cởi áo quần, bỏ lại hành lý, đồ đạc gửi cho một tài xế taxi trông coi dùm", anh nói.

Thầy giáo Thảo (đứng) cùng một người dân ra sức hô hấp, cứu sống nạn nhân ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài xế taxi thấy anh Thảo liều mình bơi ra cứu người ở giữa sông với khoảng cách khá xa đã can ngăn vì lo sợ, tuy nhiên thầy giáo vùng cao tự tin có thể bơi được, quan trọng là có đủ nhanh để kịp cứu người hay không.

Anh bơi sắp đến chỗ nạn nhân thì có thuyền được người dân gọi di chuyển ra nhanh hơn nên tiếp cận được nạn nhân. Sau đó, anh và những người trên thuyền đưa nạn nhân vào bờ.

"Lên bờ, tôi và một số người dân hỗ trợ nạn nhân hô hấp. Trước đây từng là Bí thư Đoàn trường và là giáo viên dạy thể dục, tham gia nhiều đợt tập huấn về sơ cứu người đuối nước nên tôi cũng "ứng dụng". Sau khoảng 15 phút thì xe cấp cứu đến, các bác sĩ thăm khám và cho biết mạch vẫn còn đập rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu", thầy giáo Thảo kể tiếp.

Từng làm công tác Đoàn và dạy môn thể dục, thầy Thảo có các kiến thức căn bản về sơ cứu người đuối nước ẢNH: NVCC

Xong việc, thầy giáo Thảo tiếp tục hành trình về quê ăn tết.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo trước đây công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận (xã Triệu Bình). Tháng 7.2025, anh viết đơn tình nguyện lên giảng dạy tại Trường THCS và THPT Đakrông vì thiếu giáo viên.