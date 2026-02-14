Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo bơi ra sông cứu người đuối nước

Bá Cường
Bá Cường
14/02/2026 11:45 GMT+7

Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo gặp tình huống có người đuối nước đã lập tức gác lại chuyến đi, bơi ra sông ứng cứu.

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc 2 người đàn ông dốc sức hô hấp, giành giật sự sống cho 1 nạn nhân đuối nước trên sông Thạch Hãn, đoạn qua cầu Đại Lộc (xã Triệu Bình, Quảng Trị). Khi thấy đám đông đang lo lắng trước tình huống một nạn nhân đuối nước, có người bất ngờ lao xuống sông ứng cứu. Đó là thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo (40 tuổi), giáo viên thể dục Trường THCS và THPT Đakrông, đang trên đường về quê ăn tết.

Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo bơi ra sông cứu người đuối nước- Ảnh 1.

Thầy Thảo là Bí thư Đoàn trường khi còn công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận

ẢNH: NVCC

Trao đổi với PV Thanh Niên, thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo cho biết, chiều 12.2, sau khi hoàn tất công việc cuối năm học, anh thu dọn hành lý để về quê ở xã Triệu Bình ăn tết.

Từ xã Đakrông (Quảng Trị) cách nhà hơn 100 km, mỗi tuần anh chỉ về 1 lần. Hôm ấy trường đã nghỉ, anh háo hức trở về sum họp gia đình. Nhưng khi đi qua cầu Đại Lộc, thấy đông người tụ tập, anh dừng lại hỏi chuyện thì biết có người bị đuối nước.

"Thấy người ta đang nổi trên mặt nước, cứ phải cứu đã, sống chết tính sau. Nhưng lúc đó nạn nhân ở giữa sông, nhảy từ trên cầu xuống khá cao và nguy hiểm, tôi chạy vòng xuống bên bờ, cởi áo quần, bỏ lại hành lý, đồ đạc gửi cho một tài xế taxi trông coi dùm", anh nói.

Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo bơi ra sông cứu người đuối nước- Ảnh 2.

Thầy giáo Thảo (đứng) cùng một người dân ra sức hô hấp, cứu sống nạn nhân

ẢNH CẮT TỪ CLIP

Tài xế taxi thấy anh Thảo liều mình bơi ra cứu người ở giữa sông với khoảng cách khá xa đã can ngăn vì lo sợ, tuy nhiên thầy giáo vùng cao tự tin có thể bơi được, quan trọng là có đủ nhanh để kịp cứu người hay không.

Anh bơi sắp đến chỗ nạn nhân thì có thuyền được người dân gọi di chuyển ra nhanh hơn nên tiếp cận được nạn nhân. Sau đó, anh và những người trên thuyền đưa nạn nhân vào bờ.

"Lên bờ, tôi và một số người dân hỗ trợ nạn nhân hô hấp. Trước đây từng là Bí thư Đoàn trường và là giáo viên dạy thể dục, tham gia nhiều đợt tập huấn về sơ cứu người đuối nước nên tôi cũng "ứng dụng". Sau khoảng 15 phút thì xe cấp cứu đến, các bác sĩ thăm khám và cho biết mạch vẫn còn đập rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu", thầy giáo Thảo kể tiếp.

Trên đường về quê ăn tết, thầy giáo bơi ra sông cứu người đuối nước- Ảnh 3.

Từng làm công tác Đoàn và dạy môn thể dục, thầy Thảo có các kiến thức căn bản về sơ cứu người đuối nước

ẢNH: NVCC

Xong việc, thầy giáo Thảo tiếp tục hành trình về quê ăn tết.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Thảo trước đây công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thận (xã Triệu Bình). Tháng 7.2025, anh viết đơn tình nguyện lên giảng dạy tại Trường THCS và THPT Đakrông vì thiếu giáo viên.

Tin liên quan

Khoảnh khắc 'người hùng' áo đen lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Đà Nẵng

Khoảnh khắc 'người hùng' áo đen lao xuống dòng nước lũ cứu người ở Đà Nẵng

Giữa dòng nước lũ cuồn cuộn, một nam thanh niên áo đen ở Đà Nẵng không ngần ngại lao xuống cứu người đàn ông đang chới với, khiến nhiều người xúc động.

Khám phá thêm chủ đề

thầy giáo Quảng Trị Về quê ăn tết cứu người ​ đuối nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận