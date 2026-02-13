Thú vị điểm 'check-in' tết với 400 cuộn rơm tại Quảng Trị

Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lèn Chùa (Lèn Chùa Ecostay) tọa lạc tại xã Phong Nha (Quảng Trị) đang thu hút đông đảo khách tham quan với khu check-in "làng rơm", hiện thực hóa ý tưởng tôn vinh sản phẩm nông nghiệp địa phương, phù hợp với mô hình du lịch sinh thái xanh, thân thiện môi trường.

Các em nhỏ nhí nhảnh chụp ảnh với những cuộn rơm ở Lèn Chùa Ecostay ẢNH: THANH XUÂN

Anh Đinh Xuân Hậu, chủ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Lèn Chùa, cho biết ý tưởng "làng rơm" năm nay xuất phát từ mong muốn giữ lại những giá trị mộc mạc của quê hương, nơi hạt lúa nuôi lớn bao thế hệ.

"Những tiểu cảnh rơm rạ thuần nông, sản phẩm từ nông thôn của địa phương để du khách cảm giác sự quen thuộc, gần gũi... từ đó giúp ta thêm yêu quê hương, những người làm nên hạt gạo hàng ngày", anh Hậu chia sẻ.

Cổng vào 'làng rơm' cũng được dựng hoàn toàn bằng rơm ẢNH: THANH XUÂN

Nhóm của chị Lan Anh rất thích thú với những bức ảnh chụp với hàng trăm cuộn rơm ẢNH: THANH XUÂN

Để làm nên "làng rơm" đậm chất quê hương, anh Hậu đã thu mua rơm rạ của nông dân sau vụ gặt vừa rồi. Các bó rơm được lựa chọn, xử lý kỹ trước khi đưa vào không gian trưng bày nhằm giữ được màu sắc và bảo quản được lâu dài.

"Làng rơm" tại Lèn Chùa Ecostay không chỉ là không gian check-in khám phá, mà còn kể câu chuyện về nông sản địa phương, về sự biết ơn đến với những người nông dân.

Anh Lê Công Nam (du khách từ TP.Đà Nẵng) cảm thấy nhớ về tuổi thơ khi đến với 'làng rơm' ẢNH: THANH XUÂN

Những cuộn rơm còn được tạo hình thành các loài động vật rất đáng yêu ẢNH: THANH XUÂN

Chị Nguyễn Thị Lan Anh, một du khách tham quan, cho biết thấy thông tin có làng rơm tại Lèn Chùa đã không khỏi tò mò mà chạy xe gần 70 cây số đến tham quan.

"Mùi thơm của rơm đồng nội làm tôi không khỏi nhớ về những ngày tháng tuổi thơ. Lâu lắm rồi tôi mới được ngửi thấy mùi rơm thơm như vậy. Đứng ở đây, tôi tưởng mình như ở trong một cánh đồng thực sự. Mùi thơm của rơm rạ hòa lẫn với không khí trong lành làm tôi cảm giác rất thích thú", chị Lan Anh nói.

Với không gian mộc mạc, Lèn Chùa Ecostay dự kiến sẽ thu hút rất đông du khách đến check-in dịp Tết Nguyên đán năm nay ẢNH: THANH XUÂN

Cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu tại Lèn Chùa Ecostay ẢNH: THANH XUÂN

Những bó rơm mộc mạc dưới bàn tay khéo léo của những người thợ được cuộn tròn ngay ngắn, xếp chồng lên nhau lại làm nên một "làng rơm" rất nghệ thuật nhưng vẫn đậm chất mộc mạc, gần gũi mang hơi thở của quê hương.

Năm nay, ngoài không gian làng rơm độc đáo du khách còn có thể tham quan vườn hoa với đặc trưng bốn mùa sặc sỡ như hoa túy điệp, hoa sao chái, tam giác mạch, cúc lá nhám... hay trải nghiệm, check-in tại hầm rượu, vườn thú hấp dẫn.



