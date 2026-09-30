Giáo viên đẩy xe đưa học sinh qua vùng ngập

"Xe lội nước" bất đắc dĩ

Sáng 28.9, triều cường trên sông Hậu tiếp tục dâng cao khiến nhiều khu vực TP.Cần Thơ ngập sâu. Tại khu vực chợ Bình Thủy (P.Bình Thủy), có nơi nước dâng khoảng 50 cm, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Ở Trường tiểu học Bình Thủy (phân hiệu 2), sân trường gần như chìm trong nước, một số phòng học cũng bị nước tràn vào. Nhiều phụ huynh phải dựng xe bên ngoài khu vực ngập rồi cõng con qua những đoạn nước sâu để quần áo, cặp sách không bị ướt.

Từ trước 6 giờ sáng, một số giáo viên, nhân viên của trường đã có mặt. Những chiếc xe vốn được nhà bếp sử dụng để vận chuyển đồ ăn, thực phẩm trong trường được mang ra làm phương tiện đưa học sinh qua chỗ ngập. Mỗi chuyến, tùy loại xe, thầy cô có thể đưa 3 - 4 học sinh. Các em ngồi trên xe, ôm cặp sách, còn giáo viên lội dưới nước đẩy đến tận cửa lớp. Cô Dương Phượng Liên, giáo viên lớp 1A5, cho biết các thầy cô đứng tại những vị trí nước sâu để đón học sinh. "Thầy cô đưa các em vào lớp bằng xe vận chuyển đồ ăn để các em không bị ướt quần áo, cặp sách", cô nói.

Trong số những giáo viên tham gia có cô Nguyễn Thị Thảo. Giữa sân trường ngập nước, cô vừa đẩy xe vừa trò chuyện với học sinh. Đến những đoạn hẹp, cô điều chỉnh hướng xe rồi tiếp tục đưa các em đến cửa lớp. Khi xe dừng, từng em bước xuống và được giáo viên đưa vào lớp. Cô Liên cho biết sân trường có nhiều vị trí ngập sâu nên việc đón học sinh vất vả hơn ngày thường. Tuy nhiên, giáo viên trong trường đã quen với việc đến sớm trong những ngày nước lớn để cùng hỗ trợ các em.

"Người đưa đò" đúng nghĩa

Bà Nguyễn Thị Út Oanh, một phụ huynh có con học tại Trường tiểu học Bình Thủy (phân hiệu 2), cho biết điều khiến bà lo nhất trong những ngày ngập là trẻ bị ướt hoặc té ngã. "Thấy thầy cô từ sáng sớm đã đứng dưới nước đẩy xe đưa các em vào lớp, phụ huynh chúng tôi yên tâm hơn. Quần áo thầy cô cũng ướt nhưng mọi người vẫn vui vẻ hỗ trợ các con", bà Oanh nói.

Giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Bình Thủy (phân hiệu 2) dùng xe vận chuyển đồ ăn đưa học sinh qua sân trường ngập nước để vào lớp ẢNH: DUY TÂN

Thầy Triệu Thành Văn, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Thủy (phân hiệu 2), sáng 28.9 cũng trực tiếp lội nước cùng giáo viên hỗ trợ học sinh. Theo thầy Văn, trong khoảng thời gian cao điểm, giáo viên và nhân viên đã lần lượt đưa khoảng 20 - 30 học sinh qua những đoạn ngập sâu. Không chỉ đẩy xe, các thầy cô và nhân viên của trường còn chia nhau đứng ở khu vực bãi xe, đón học sinh, hỗ trợ phụ huynh và đưa các em đến lớp. "Không cần phân công, cứ thấy học sinh cần giúp là mọi người cùng nhau làm", thầy Văn cho biết.

Theo thầy Văn, trong một năm thường có khoảng 3 - 4 đợt nước lớn khiến khu vực trường bị ngập. Vì vậy, việc hỗ trợ học sinh trong những ngày triều cường đã trở nên quen thuộc. Tùy tình hình thực tế, giờ vào học cũng được điều chỉnh. Những ngày ngập sâu, thay vì bắt đầu lúc 7 giờ 30, trường có thể lùi đến 8 giờ. Phần thời gian cần bổ sung, giáo viên chủ động soạn bài và gửi qua nhóm Zalo của lớp để bảo đảm chương trình.

Với học sinh, những "chuyến xe" đặc biệt qua sân trường là một trải nghiệm đáng nhớ. Nguyễn Phạm Hà My, học sinh lớp 2A3, kể: "Con thấy thầy cô đẩy xe chở tụi con vào lớp, con vui lắm. Bình thường con tự đi vào lớp, hôm nay được thầy cô đưa tới tận nơi nên con rất thích". "Con thấy thầy cô bị ướt mà vẫn cười với tụi con", cô bé hồn nhiên kể thêm.

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