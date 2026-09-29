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    Giáo dục

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết

    Thúy Hằng
    Thúy Hằng
    Sau những ngày đầu năm học gián đoạn, những ngày qua học sinh tiểu học tại TP.HCM đã được ăn bán trú trở lại. Cha mẹ yên tâm gửi con cả ngày ở trường, học sinh vui vẻ khi được ăn trưa với bạn bè.

    Những suất cơm ngày ăn bán trú trở lại

    11 giờ trưa, Vũ, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM, hào hứng xếp hàng cùng các bạn ở khu vực ăn trưa. Từ ngày 21.9, Trường tiểu học Đặng Trần Côn tổ chức ăn bán trú trở lại cho các em học sinh sau 2 tuần đầu năm học gián đoạn.

    "Con thích ăn cơm ở trường hơn là về nhà buổi trưa. Vì ăn ở trường có bạn bè vui nên ăn được nhiều hơn, sau đó có thời gian trò chuyện với bạn, nghỉ trưa ở trường cũng mát nữa", Vũ hào hứng nói.

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 1.

    'Con thấy ăn bán trú ở trường vui hơn, ăn được nhiều hơn ở nhà'

    ẢNH: P.H

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 2.

    Niềm vui của các em học sinh trong giờ ăn trưa, ngày thứ sáu (25.9), các em học sinh tại đây được ăn mì Ý xốt bò bằm, tráng miệng chuối cau

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 3.

    'Con thích ăn trưa ở trường, được ngồi ăn cùng với các bạn thân, ăn xong còn được nghỉ ngơi, nói chuyện cùng bạn'

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Các suất ăn cho học sinh bán trú của Trường tiểu học Đặng Trần Côn được một công ty cung cấp suất ăn cung cấp, tuân thủ các hướng dẫn của UBND thành phố, UBND phường, thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Năm học 2026 - 2027, trường tiểu học này có 515/700 học sinh ăn bán trú,

    Các bữa ăn bán trú được tổ chức không chỉ nhằm cung cấp dinh dưỡng, năng lượng cho học sinh mà còn là dịp để tăng cường giáo dục cho các em hiểu về thực phẩm, quý trọng thức ăn, trân quý sức lao động của con người làm ra món ăn... Do đó, học sinh học tập kỹ năng xếp hàng trật tự lấy đồ ăn, ăn hết phần của mình, tự dọn dẹp khay, giữ gìn nơi ăn uống sạch sẽ...

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 4.

    Hình ảnh thực tế khay cơm bán trú trong một bữa trưa của học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 5.

    Sau 2 tuần đầu năm học gián đoạn vì một số lý do, từ ngày 21.9, học sinh trường này đã được ăn bán trú, học sinh và nhất là phụ huynh đều vui. Phụ huynh yên tâm làm việc, tới chiều đi đón con

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 6.

    Bữa ăn trong môi trường tập thể giúp học sinh học được nhiều thói quen tốt

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 7.

    Học sinh ăn bán trú tại trường sẽ có một bữa trưa và bữa xế

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 8.

    Các học sinh nhỏ được cô bảo mẫu hỗ trợ trong khi ăn

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 9.

    Học sinh ăn bán trú ở sảnh, sau đó đi vệ sinh răng miệng, rồi về nghỉ trưa tại lớp

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Loạt trường học TP.HCM tổ chức ăn bán trú trở lại

    Sau những ngày đầu năm học chưa thể tổ chức ăn bán trú vì một số lý do (như hoàn thiện khâu pháp lý sau quá trình sắp xếp trường học, chưa có con dấu, chọn lựa nhà cung cấp suất ăn tuân thủ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ...), tới nay nhiều trường học ở TP.HCM đã tổ chức ăn bán trú trở lại như Trường tiểu học Hùng Vương, phường Tân Hòa; Trường tiểu học Trung Nhất, phường Cầu Kiệu; Trường THCS Chánh Hưng, phường Chánh Hưng...

    Ban giám hiệu Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình, phường Xóm Chiếu, cho biết trường học này chính thức tổ chức cho học sinh ăn bán trú từ tuần sau (5.10).

    Trong văn bản mới đây gửi tới các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

    Được ăn bán trú trở lại, học sinh TP.HCM vui như tết - Ảnh 11.

    Các suất ăn bán trú thực tế trong tháng 9 của học sinh một trường tiểu học TP.HCM

    ẢNH: PHƯƠNG HÀ

    Mỗi đơn vị cơ sở giáo dục phải nghiêm túc, khẩn trương rà soát, hoàn tất các thủ tục hành chính, pháp lý với đơn vị cung cấp suất ăn, bếp ăn tập thể, căn tin để tổ chức bữa ăn bán trú ngay trong thời gian sớm nhất, phù hợp với thực tiễn đơn vị, đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn cam kết không cung cấp vượt quá số lượng suất ăn trong ngày so với năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

    Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường học thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; trường học phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ...

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