Giảng viên Nhật Bản thích thú thăm vườn rau học sinh TP.HCM chăm sóc

Hôm nay, thầy cô giáo và các em học sinh Trường tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, TP.HCM chào đón đoàn giảng viên đến từ Trường ĐH Sư phạm Osaka, Nhật Bản (ĐH Osaka Kyoiku); Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và các đại biểu từ Văn phòng JICA Việt Nam tới dự giờ tiết học STEAM, thăm vườn rau trường học và cùng thảo luận về giáo dục STEAM.

Đón đoàn là ông Trần Sĩ Nam, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hội.

Đoàn đại biểu cùng dự giờ một bài học STEAM "Rạp chiếu bóng mini" tại lớp 4/1, do cô Năng Xuân Hoàng Nhi, giáo viên của trường giảng dạy. Cô Nhi cũng là người tham gia Dự án đào tạo giáo viên nòng cốt về giáo dục STEAM, được bồi dưỡng chuyên sâu tại Nhật Bản trong tháng 6 vừa qua. Sau đó, đoàn tham quan vườn rau trường học do các thầy cô giáo và học sinh cùng chăm sóc.

Đoàn giảng viên từ Trường ĐH Sư phạm Osaka (ĐH Osaka Kyoiku) và Văn phòng JICA Việt Nam dự giờ bài học STEAM của các em học sinh ẢNH: THÚY HẰNG

Đoàn giảng viên Nhật Bản thích thú xem vườn rau mồng tơi, do các em học sinh TP.HCM chăm sóc trong trường ẢNH: THÚY HẰNG

Giảng viên Nhật Bản tò mò với vườn rau học sinh tự tay chăm sóc, thu hoạch, bán cho phụ huynh

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Trần Côn, cho biết nhà trường có đa dạng hình thức giáo dục STEM. Có thể là bài học STEM, chủ yếu trong chương trình chính khóa; dạy học tích hợp nội môn hoặc liên môn bám sát chương trình, giúp học sinh vận dụng kiến thức các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để giải quyết vấn đề thực tiễn hoặc tạo ra sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, trường có hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức ngoài giờ chính khóa thông qua câu lạc bộ STEM hoặc các ngày hội STEM. Đặc biệt, trường còn có hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật, một ví dụ thực tiễn là mô hình vườn rau trường học.

ẢNH: Đ.T.C

Vườn rau trong trường, nơi học sinh và thầy cô giáo cùng tham gia trồng và chăm sóc ẢNH: Đ.T.C

Vườn rau là cách áp dụng mô hình STEM trong thực tiễn ẢNH: Đ.T.C

Cô Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng, chia sẻ về vườn rau trường học ẢNH: THÚY HẰNG

Để cùng làm nên vườn rau, các giáo viên trộn đất và tiến hành gieo hạt, dán nhãn theo dõi từng luống rau của mỗi lớp. Học sinh luân phiên tưới nước, nhổ cỏ, ghi chép số liệu chiều cao cây, số lá hàng tuần.

Sau đó là quá trình thu hoạch, đánh giá năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong một năm học, thường thu hoạch được 5 đợt, mỗi đợt một loại rau khác nhau như rau muống, mồng tơi, cải bẹ xanh... trung bình khoảng 50 kg/đợt, ngoài ra còn có mướp và bầu.

Cô Phạm Thúy Hà cho hay, từ vườn rau, kết quả thu được không nhỏ, tất cả học sinh trong trường tham gia hiểu được quy trình trồng rau sạch. Các em được phát triển kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quan sát khoa học và tính kiên trì. Về kinh tế, điều thú vị là các sản phẩm rau được đóng gói, dán nhãn và nhà trường tổ chức “Ngày hội bán rau” cho các phụ huynh. Tổng số tiền thu được từ bán rau khoảng 28.000.000 đồng/năm để các lớp cùng "nuôi heo đất", giúp đỡ bạn khó khăn...

Các đại biểu, giảng viên Nhật Bản tò mò với vườn rau học sinh cùng chăm trong trường ẢNH: THÚY HẰNG

Đoàn thăm các mô hình STEAM do học sinh và giáo viên cùng làm ẢNH: THÚY HẰNG

Như vậy, vườn rau trong trường học là giải pháp giáo dục STEM, tạo sân chơi giáo dục kỹ năng cho trẻ; trang bị đầy đủ trang thiết bị đáp ứng nhu cầu trồng rau, chăm sóc rau theo định hướng STEM...

"Vượt lên trên ý nghĩa của một phong trào bề nổi, vườn rau trường học trở thành một phương pháp giáo dục tích hợp đa mục tiêu xuất sắc. Đây là môi trường lý tưởng để "học đi đôi với hành". Vườn rau nhỏ giữa lòng phố thị đã thực sự trở thành nhịp cầu kết nối trẻ với thiên nhiên, bồi đắp cảm xúc tích cực, giảm căng thẳng và kiến tạo nên một "trường học hạnh phúc" đúng nghĩa", cô Phạm Thúy Hà chia sẻ.

Vườn trường, nơi học sinh học được bao điều hay ẢNH: Đ.T.C

Sản phẩm STEAM không phải điều kết thúc, mà là khởi đầu trong lớp học

Trao đổi với các thầy cô giáo phía Việt Nam, ông Nakaya Fumio, trưởng dự án, ĐH Osaka Kyoiku, cho biết rất ấn tượng với tiết học STEAM của cô Hoàng Nhi cũng như vườn rau trường học của các em học sinnh.

Ông Nakaya Fumio cho hay, điều thành công của một tiết học STEAM không phải là sản phẩm các em làm ra đẹp hay không, chất lượng ra sao, mà là mục tiêu giáo dục thực hiện được đến đâu, quá trình tham gia của học sinh, không khí lớp học được giáo viên, học sinh cùng kiến tạo ra sao.

Đồng quan điểm này, ông Dương Minh Thành, Trưởng khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, gửi thông điệp, sản phẩm STEAM không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho những điều tốt đẹp khác trong trường học. Giáo dục STEAM vì thế, với kỳ vọng mang đến nhiều giá trị cao đẹp cho mọi trẻ em.

Học sinh trong bài học STEAM 'Rạp chiếu bóng mini' ẢNH: THÚY HẰNG

Các giảng viên Nhật Bản chú ý quan sát, đặt các câu hỏi ẢNH: THÚY HẰNG

Giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cùng dự giờ ẢNH: THÚY HẰNG

Các em trình bày sản phẩm đã hoàn thiện ẢNH: THÚY HẰNG

Tiết học được các giảng viên khen ngợi ẢNH: THÚY HẰNG

Dự án đào tạo giáo viên nòng cốt về giáo dục STEAM là chương trình hợp tác giáo dục quốc tế được JICA hỗ trợ chính thức và được Bộ GD-ĐT Việt Nam (MOET) phê duyệt. Chương trình do Trường ĐH Sư phạm Osaka (ĐH Osaka Kyoiku) và Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (HCMUE) phối hợp triển khai.

Mục tiêu của dự án không chỉ là đưa vào các học liệu mới mà là xây dựng một văn hóa giáo dục STEAM bền vững trong các trường tiểu học Việt Nam, nơi học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, hợp tác và sáng tạo.

Dự án nhấn mạnh phương pháp đồng thiết kế giữa Nhật Bản và Việt Nam, đảm bảo mô hình STEAM phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tế của nhà trường; đóng góp trực tiếp vào cải cách giáo dục và xây dựng hệ sinh thái STEAM bền vững do chính giáo viên làm trung tâm.

Trường tiểu học Đặng Trần Côn tặng các đại biểu khăn rằn thêu lá cờ Việt Nam ẢNH: THÚY HẰNG

Phía Trường ĐH Sư phạm Osaka cũng gửi tới nhà trường và phường Vĩnh Hội món quà, mong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản luôn bền chặt, thịnh vượng ẢNH: THÚY HẰNG

Đoàn khách từ Nhật Bản có buổi thăm và làm việc tại trường tiểu học ở TP.HCM đầy ý nghĩa ẢNH: THÚY HẰNG



