Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô giáo về hưu vào bếp kể chuyện ngày cũ

Trong những đoạn clip được anh Trần Trịnh Đạt Nhân (31 tuổi, P.Tân Thành, Cà Mau) chia sẻ trên mạng xã hội, mẹ anh, bà Trịnh Thị Ngọc Dung, thường xuất hiện giữa căn bếp gia đình. Bà vừa chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng vừa trò chuyện về những món ăn và chuyện gia đình. Cách nói chuyện nhẹ nhàng, tự nhiên của bà Dung khiến người xem thích thú. Có người bình luận nghe bà nói chuyện, nhìn bà nấu ăn lại nhớ những bữa cơm mẹ nấu ở nhà.

Bà Trịnh Thị Ngọc Dung chuẩn bị bữa cơm cho gia đình ẢNH: NVCC

M ỖI MÓN ĂN LÀ MỘT CÂU CHUYỆN

Bà Dung có gần 30 năm công tác trong ngành giáo dục, từng giảng dạy tại nhiều trường. Bà gắn bó với Trường THCS Nguyễn Thái Bình trong 20 năm trước khi nghỉ hưu năm 2019. Từ đó, bà dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu rồi nấu ăn cho chồng con trở thành công việc quen thuộc mỗi ngày.

Sau khi nghỉ hưu, bà Dung có nhiều thời gian hơn dành cho căn bếp và gia đình ẢNH: NVCC

Cuối năm 2025, những câu chuyện trong căn bếp của bà bắt đầu được con trai ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Anh Nhân kể mỗi khi nấu ăn, mẹ thường nhắc chuyện từ thời cuộc sống gia đình còn khó khăn. Có những món trước đây được nấu đơn giản vì điều kiện chưa cho phép; về sau, khi cuộc sống khá hơn, bà biến tấu hoặc thêm nguyên liệu để bữa ăn phong phú hơn.

Nghe mẹ kể nhiều lần, anh nghĩ đến chuyện lấy điện thoại quay lại. "Lúc đầu, mình chỉ muốn lưu giữ để sau này có thể nhìn lại những kỷ niệm với mẹ. Sau đó, mình cũng muốn chia sẻ những câu chuyện đời thường của gia đình với mọi người", anh nói. Ban đầu chỉ làm theo gợi mở của con trai, sau một thời gian, bà Dung cũng hào hứng với việc ghi hình. Bà có nhiều ý tưởng, đôi lúc còn chủ động nói con quay thêm những cảnh khác nhau để đoạn video không bị nhàm chán.

Con trai đứng sau máy quay, người mẹ vẫn làm những công việc quen thuộc trong bếp và trò chuyện như thường ngày. Hai mẹ con không chuẩn bị bối cảnh cầu kỳ, anh cũng không yêu cầu mẹ phải diễn.

Anh Trần Trịnh Đạt Nhân chụp ảnh cùng mẹ ẢNH: NVCC

Trong những lần ghi hình, anh Nhân nhớ nhất chuyến cùng mẹ về nhà bà ngoại nuôi. Ở đó, gia đình vẫn còn nấu ăn bằng bếp củi nên anh muốn ghi lại một không gian khác ngày thường. Hôm ấy trời mưa, nền đất trơn. Đang chạy ngoài sân, anh Nhân bất ngờ bị một con ngỗng rượt. Anh chạy tránh rồi trượt chân ngã, cả người lấm lem bùn đất. Thấy con trai ngã, bà Dung vội chạy ra hỏi han nhưng cũng trượt chân ngã theo. Nhìn bộ dạng của nhau, hai mẹ con cùng bật cười.

Những tình huống không có trong dự tính như vậy cũng được anh giữ lại. "Giờ ai cũng có công việc và khoảng thời gian riêng nên ba mẹ muốn nấu cho con một bữa cơm trọn vẹn không phải lúc nào cũng dễ. Tôi chỉ mong những ai đang xa nhà sẽ luôn nhớ đến bữa cơm gia đình", anh tâm sự.

Đ Ể SAU NÀY CÒN ĐƯỢC NGHE GIỌNG MẸ

Bà Dung kể mình rất thích nấu ăn. Với bà, nấu một bữa ăn hợp khẩu vị là một trong những cách quen thuộc để chăm sóc những người thân. "Tôi không có bí quyết nấu ăn ngon ngoài suy nghĩ hết lòng vì chồng con. Nấu ăn thì tùy cơ ứng biến - khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Tôi thường nấu những món nhanh gọn nhưng vẫn chất lượng và hợp với các thành viên trong gia đình", bà Dung nói.

Còn với anh Nhân, anh không đặt nặng việc mỗi lần quay phải có một nội dung thật đặc biệt. Có hôm anh chỉ ghi lại cảnh mẹ sơ chế thức ăn, đứng bên bếp vừa nấu vừa nói chuyện. Chính những cuộc trò chuyện ấy mới là phần anh muốn giữ. "Từng món ăn, cách nêm nếm đều là những gì mẹ dành cho gia đình. Sau này nhờ những clip này, mình vẫn có thể nhìn lại những khoảnh khắc bên mẹ và nghe lại giọng nói của mẹ", anh chia sẻ.