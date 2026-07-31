Chi gần 7 triệu đồng cho con học nấu ăn, dù đồ ăn giao tận cửa

"Ai giúp thầy rắc phô mai?", giáo viên vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay nhỏ lập tức giơ cao. "Em, em ạ!", các học viên đồng thanh, khiến không khí lớp nấu ăn thiếu nhi ở P.Xuân Hòa (TP.HCM) rộn ràng từ sớm.

Tại lớp học, các em nhỏ diện đồng phục đầu bếp, chăm chú thực hiện từng công đoạn. Nhóm đảm nhận việc chiên gà, nhóm rắc phô mai. Có em tranh nhau nhận việc, cũng có em vừa chiên, vừa dè dặt nhìn sang bạn bên cạnh để làm theo.

"Từ từ thôi con", "Khoai tây dính vào nhau vậy là được rồi, để thầy giúp nhé"... những lời hướng dẫn liên tục vang lên giữa tiếng dầu sôi lách tách và mùi gà chiên thơm lan khắp lớp.

Các lớp nấu ăn mùa hè thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia ẢNH: AN VY

Sáng cùng ngày, tại địa điểm này, có 2 lớp hoạt động song song. Mỗi lớp khoảng 15 - 20 học viên. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, các em lần lượt tẩm bột, phủ khoai tây, chiên gà và hoàn thiện món ăn.

Có miếng gà được phủ bột chưa đều, khoai tây bám chỗ dày chỗ mỏng, phần phô mai đôi khi rắc hơi quá tay. Dù vậy, khi những miếng gà vàng giòn rụm được vớt khỏi chảo, nhiều em vẫn thích thú ngắm nghía, chụp ảnh rồi háo hức mang thành phẩm khoe với ba mẹ.

Chị Lê Thị Phương Trinh (32 tuổi), ngụ đường Lê Văn Thọ, P.An Hội Tây (TP.HCM), cho biết con chị thích phụ mẹ nấu ăn nhưng những buổi hướng dẫn tại nhà thường kết thúc trong căng thẳng.

"Mình vừa sợ con bị đứt tay, vừa lo dầu văng nên liên tục nhắc. Con làm chưa đúng là mình sửa ngay", chị Trinh kể.

Sau nhiều lần "đánh vật" trong bếp, chị Trinh quyết định đăng ký cho con tham gia lớp nấu ăn thiếu nhi trong dịp hè. Chị kỳ vọng môi trường có giảng viên hướng dẫn, dụng cụ phù hợp và bạn bè đồng trang lứa sẽ giúp con thoải mái, tự tin hơn.

"Thời nay thiếu gì đồ ăn. Chỉ cần mở ứng dụng là vài phút sau có người giao đến. Nhưng mình vẫn muốn con biết tự chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Ít nhất khi không có ba mẹ bên cạnh, con cũng biết cách chăm sóc bản thân", chị nói.

Anh Nguyễn Quốc Dũng (35 tuổi), làm việc ở đường Pasteur, P.Xuân Hòa (TP.HCM), cho biết anh cho con học nấu ăn vì nhận thấy bé thường xuyên xem video làm bánh, chế biến món ăn…

Anh Dũng cho rằng thay vì để con dành phần lớn kỳ nghỉ hè cho điện thoại, thì đăng ký học một khóa kỹ năng bổ ích vẫn hơn. Theo anh Dũng, việc tự tay làm ra món ăn giúp trẻ có cảm giác "rất wow" mà các hoạt động trên màn hình khó mang lại.

Theo ghi nhận của người viết, chuyên đề nấu ăn, làm bánh và pha chế dành cho trẻ em, thiếu niên tại đây ngoài công thức chế biến, học viên còn được hướng dẫn cách sử dụng dụng cụ, làm việc nhóm, giữ vệ sinh và bảo đảm an toàn trong bếp.

Bé Thái Lucy, học sinh lớp 6 Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (TP.HCM), cho biết em vốn yêu thích nấu ăn nên được gia đình đăng ký khóa học hè. "Trước đây em hơi sợ dao và bếp nóng. Khi học, em biết phải cầm dao như thế nào, đứng ở đâu để tránh dầu văng. Em thấy tự tin hơn và muốn về nhà làm món đã học cho ba mẹ ăn", Thái Lucy chia sẻ.

Thái Lucy (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn chăm chú học cách chiên gà ẢNH: AN VY

Học nấu ăn để rời màn hình

Theo bà Lê Phương Thoa, Phó giám đốc Chi nhánh Quận 3 Hướng nghiệp Á Âu (TP.HCM), nhiều phụ huynh cho con tham gia lớp nấu ăn thiếu nhi với mong muốn trẻ được rèn kỹ năng sống, biết phụ giúp gia đình và có thêm hoạt động bổ ích trong kỳ nghỉ hè.

Một lý do khác, theo bà Thoa, là cha mẹ muốn con giảm thời gian sử dụng điện thoại, tivi. Trong gian bếp, trẻ phải quan sát nguyên liệu, lắng nghe hướng dẫn, phối hợp với bạn và chịu trách nhiệm về phần việc được giao.

Bà Thoa cho biết với sĩ số khoảng 15 - 20 học viên, mỗi lớp thường được chia thành nhiều nhóm. Bên cạnh giảng viên chính còn có quản lý học viên và nhân viên hỗ trợ, nhất là khi trẻ tiếp xúc với dao kéo, nước sôi hoặc bếp nóng.

"Có những bé ban đầu ít nói, ngại giao tiếp nhưng sau vài buổi đã chủ động trao đổi với bạn. Những bé hiếu động cũng dần học cách tập trung để hoàn thành công việc", bà Thoa cho biết.

Đầu bếp Đặng Đình Thiết, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng khách sạn, Trường trung cấp Kinh tế du lịch TP.HCM, nhận định trước khi học, nhiều trẻ sợ nóng, sợ món ăn khó làm hay ngại sử dụng dụng cụ sắc bén. Khi được hướng dẫn đúng cách, các em sẽ nhận biết nguy cơ, trở nên cẩn thận và mạnh dạn hơn trong bếp.

Theo đầu bếp Thiết, cha mẹ hoàn toàn có thể dạy con nấu ăn tại nhà, nhưng không nên quá cầu toàn hay vội làm thay.

"Thấy con nhặt rau chưa khéo hay tẩm ướp chưa đúng ý, phụ huynh hãy để trẻ được thử, được sai và tự quyết định. Người lớn chỉ nên hỗ trợ những công đoạn khó hoặc có nguy cơ cao", ông Thiết khuyên.

Theo ông Thiết, món ăn trẻ tự làm có thể chưa đẹp, hương vị chưa hoàn hảo. Tuy nhiên, khi thấy người thân vui vẻ thưởng thức thành quả, các em sẽ hiểu hơn công sức phía sau mỗi bữa cơm, học tính tự lập và cảm nhận niềm vui khi tự tay chăm sóc người khác.