Thuê người nấu ăn tại nhà, khỏi nghĩ 'hôm nay ăn gì'

Thuê người nấu ăn tại nhà để có bữa cơm đúng vị

Sau buổi chiều tan làm, Nguyễn Thị Mỹ Tiên (27 tuổi), đang làm nhân viên văn phòng tại Công ty TNHH Đăng Khôi trên đường Thống Nhất, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM ghé vào một siêu thị gần đó, tỉ mẩn chọn các thực đơn cho buổi tối. Xong xuôi, Tiên lên một ứng dụng giúp việc nhà để thuê người nấu ăn tại nhà, chọn gói đặt dịch vụ nấu ăn và dọn dẹp trong 2 giờ với giá 170.000 đồng.

Sau giờ làm, bạn trẻ đến siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn ẢNH: THÁI PHÚC

“Mình thường đi chợ sẵn, sau đó thuê người đến tận nhà nấu, như vậy sẽ tiện lợi hơn rất nhiều, với lại cũng đỡ tốn công dọn dẹp”, Tiên nói.

Tiên cho hay, cô đã có thói quen thuê người nấu buổi tối gần 1 năm nay. “Thay vì ra ngoài ăn cũng tốn ngần ấy tiền, mình chọn chủ động thuê người đến nấu. Mình chỉ cần về nhà, đặt sẵn nguyên liệu lên kệ bếp, chờ khoảng 1 tiếng là đã có đầy đủ các món ăn theo đúng ý muốn”, Tiên nói.

Mỹ Tiên mua sẵn thức ăn, chờ người đến nấu ăn cho mình ẢNH: THÁI PHÚC

Tương tự, Trần Thị Minh Anh (24 tuổi), đang làm công việc tự do, ngụ đường Cách mạng Tháng Tám, P.Bảy Hiền, TP.HCM, cho biết mình cũng có thói quen hay thuê người giúp việc đến nấu ăn tại nhà. “Bình thường tiền thuê khoảng gần 100.000 đồng, tiền đi chợ khoảng 200.000 đồng. Với chi phí này có thể chuẩn bị một mâm cơm nhà đúng vị, đủ ăn trong hai ngày. Tính ra vẫn rẻ hơn nhiều so với ăn ngoài, lại tiết kiệm thời gian hơn so với việc đặt đồ ăn mỗi ngày, vì thời gian chờ shipper giao cũng có khi mất gần một tiếng”, Minh Anh nói.

Còn đối với Cao Kỳ Anh (27 tuổi), đang làm nhân viên bán hàng tại xã Nhà Bè, TP.HCM, đang trọ tại đường Võ Hoành, P.Phú Thọ Hòa, TP.HCM, cho biết: “Mình không biết nấu ăn, lại chán cảnh ăn cơm ngoài tiệm nên chọn cách thuê dịch vụ nấu ăn tận nhà để có mâm cơm đúng vị. Mình thường thuê các chị trên ứng dụng giúp việc với giá khoảng 150.000 đồng cho 2 giờ nấu ăn, các chị nấu cũng rất ngon. Có mâm cơm miền Trung chuẩn vị, lại được trò chuyện trong lúc nấu nên cũng đỡ nhớ quê hơn”.

Xu hướng này ra cơ hội việc làm cho những lao động tự do. Chị Phạm Thị Bích Hân, (42 tuổi), hiện đang nhận các ca nấu ăn kết hợp dọn dẹp nhà trên nền tảng bTaskee. Chị Hân cho biết đã gắn bó với công việc này gần 2 năm và dần ổn định lịch làm việc với một số khách quen.

“Số lượng ca mỗi ngày không cố định nhưng thường dao động từ một đến hai ca, cho thu nhập từ 300.000 - 500.000 đồng. Nhiều khách hàng hiện đặt theo lịch tuần hoặc theo tháng, nên công việc duy trì khá đều. Trong mỗi ca làm việc có nấu ăn, mình thường bắt đầu bằng việc trao đổi nhanh với khách về thực đơn và khẩu vị. Nếu nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, chị tiến hành sơ chế, nấu các món theo yêu cầu và điều chỉnh gia vị phù hợp. Một số khách để mình chủ động gợi ý món ăn theo ngày để tránh trùng lặp. Sau khi hoàn tất bữa ăn, mình dọn dẹp sạch sẽ và kết thúc ca làm việc", chị Hân cho hay.

Sau khi nấu ăn cho khách xong, chị Hân rửa lại bát dĩa, hoàn tất một ca làm việc ẢNH: NVCC

Theo bà Nguyễn Ngọc Phương Thanh, đại diện ứng dụng giúp việc nhà bTaskee, cho biết tính tới tháng 4.2026 dịch vụ nấu ăn tại nhà đã tăng gần 30% (4.2025 - 4.2026). Tỷ trọng nhóm người trẻ, bao gồm người độc thân, cặp đôi và gia đình trẻ chiếm phần lớn sử dụng dịch vụ này.

Bà Thanh cho biết mức giá dịch vụ được thiết kế theo từng nhu cầu cụ thể và có sự điều chỉnh giữa ngày thường và cuối tuần. “Với dịch vụ đi chợ hộ, khách hàng có thể lựa chọn mua các nhóm thực phẩm cơ bản như thịt, cá, rau với mức phí khoảng 95.000 đồng trong tuần. Vào cuối tuần, mức phí này là khoảng 115.000 đồng và chưa bao gồm chi phí thực phẩm”, bà Thanh nói.

Bà Thanh cho biết thêm nhiều khách hàng hiện nay chọn kết hợp dọn dẹp và nấu ăn trong cùng một lần đặt dịch vụ để tiết kiệm thời gian và chi phí.

“Giá dịch vụ được tính linh hoạt theo từng hạng mục, giúp người dùng dễ điều chỉnh theo nhu cầu. Sau khi nấu ăn, cộng tác viên cũng sẽ dọn dẹp bếp và rửa dụng cụ. Ngoài ra, dịch vụ nấu ăn cũng được phân theo từng mức độ. Ở mức cơ bản, chăm sóc viên nấu ăn từ nguyên liệu gia đình chuẩn bị sẵn, đảm bảo chế biến đúng cách để giữ dinh dưỡng. Ở mức cao hơn, các cộng tác viên có thể đảm nhận cả việc lựa chọn nguyên liệu và xây dựng khẩu phần, kiến thức chuyên sâu về dinh dưỡng”, bà Thanh cho hay.