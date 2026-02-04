Mùa tết, nghề giúp việc 'lên ngôi' với mức lương cao

Tuyển nhiều lao động dọn dẹp, tổng vệ sinh

Từ phía đơn vị tuyển dụng, nhu cầu nhân lực dịp cuối năm được mô tả là tăng mạnh theo từng ngày. Chị Mai Trang, đại diện bộ phận tuyển dụng Be Giúp Việc (Công ty cổ phần Be Group), cho biết giai đoạn cận tết, nhu cầu dọn dẹp, tổng vệ sinh, chăm nhà tăng cao nên đơn vị này đang tuyển 300 - 500 lao động thời vụ. Theo chị Trang, tiêu chuẩn đầu vào không quá phức tạp, người lao động cần có xe máy, biết thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh. Người chưa quen sẽ được hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng.

Chị Trang (thứ hai từ trái qua) đang tư vấn cho một ứng viên mong muốn làm công việc giúp việc nhà theo giờ dịp tết ẢNH: AN VY

Về thu nhập, chị Trang thông tin mức bình quân có thể lên đến khoảng 15 triệu đồng/tháng, kèm các khoản thưởng, phụ cấp chuyên cần. Riêng giai đoạn tết, lương và thưởng sẽ cao hơn, đồng thời doanh nghiệp có các chương trình thưởng tết nhằm thu hút ứng viên.

"Chỉ cần rảnh từ 2-4 giờ đồng hồ/ngày là có thể đăng ký đi làm ngay. Chúng tôi không quy định số giờ tối thiểu trong tháng", chị Trang nói và đồng thời cho rằng công việc phù hợp với người muốn có việc làm thêm vì nhu cầu dịp tết tăng rất cao.

Còn chị Nguyễn Ngọc Phương Thanh, đại diện bTaskee, cho biết dù nền tảng giúp việc theo giờ của đơn vị chị ghi nhận lực lượng cộng tác viên tăng nhưng vẫn phải liên tục tuyển thêm vào giai đoạn cao điểm.

Về mức thu nhập, chị Thanh cho biết hiện thu nhập bình quân của một người giúp việc theo giờ hoạt động ổn định đạt khoảng 19 triệu đồng/tháng, chưa tính thưởng hiệu suất hoặc thu nhập vào mùa cao điểm. Mức thu nhập này tùy thuộc vào từng gói dịch vụ và số lượng ca làm việc. Theo đó, các ca cơ bản có mức 65.000-80.000 đồng/giờ, riêng cuối tuần tăng thêm khoảng 20%. Những cộng tác viên hoàn thành từ 200 ca làm việc trở lên sẽ đủ điều kiện "thăng hạng", qua đó có mức thu nhập cao hơn bình thường khoảng 30%.

Đặc biệt, dịp cận tết, khi nhu cầu tăng và nhiều người làm gần như kín lịch, thu nhập của cộng tác viên có thể tăng mạnh. "Nếu duy trì tần suất ổn định, mỗi ngày bạn có thể đạt mức 1-1,5 triệu đồng. Tính trong tháng cao điểm, mức 30-40 triệu đồng không còn là con số hiếm", chị Thanh nói.

Làm giúp việc mùa tết, cần lưu ý điều này

Hoàng Thị Minh Lý (35 tuổi, quê Khánh Hòa) cho biết chị làm với Công ty TNHH bTaskee hơn 1 năm. Trước đây, chị làm trợ lý nha khoa, công việc ổn định nhưng giờ giấc gò bó. Sau khi được giới thiệu, chị đăng ký làm cộng tác viên để chủ động thời gian, thấy phù hợp nên gắn bó đến nay.

Chị Lý nói dịp cận tết thu nhập tăng rõ rệt. Ngày thường, mỗi tháng chị làm được khoảng 18 triệu đồng. Những tháng gần tết, nhu cầu tăng, chị nhận được nhiều ca hơn, có ngày làm liên tục 3 ca từ sáng đến chiều, nên thu nhập có thể lên khoảng 30 triệu đồng. So với công việc cũ, mức thu nhập hiện tại cao hơn khoảng 1,5 lần, lại chủ động thời gian hơn.

Người giúp việc theo giờ “đắt sô” trong dịp tết ẢNH: AN VY

Tuy nhiên, chị Lý thừa nhận làm cận tết cực hơn. "Khách đặt nhiều ca tổng vệ sinh nên khối lượng nặng hơn. Nhà nào cũng muốn dọn kỹ, từ trần, quạt, bếp đến nhà vệ sinh. Mình tiếp xúc hóa chất nhiều hơn, làm liên tục nên mệt. Đổi lại, thu nhập tốt, khách cũng thông cảm và phối hợp hơn vì ai cũng cần dọn gấp để đón tết", chị nói.

Theo chị Lý, điều quan trọng là biết sắp xếp sức khỏe, chọn ca phù hợp, làm cực trong thời gian ngắn để có thêm thu nhập lo cho gia đình cuối năm.

Chị Phan Thị Hân (34 tuổi), ngụ tại P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết trước đây chị phụ trách công nợ cho một công ty và thường xuyên chịu áp lực. Sau một biến cố gia đình, chị bị stress kéo dài và muốn tìm công việc linh hoạt hơn, nên chuyển sang làm giúp việc gần 2 năm nay.

Theo chị Hân, riêng các tháng cận tết, do nhu cầu tăng mạnh, thu nhập tăng khoảng 1,5 - 2 lần. "Có những tháng cao điểm, thu nhập có thể lên tới 30-40 triệu đồng. Dịp này khách đặt dịch vụ nhiều, nhất là tổng vệ sinh, nếu sắp xếp thời gian hợp lý thì cơ hội tăng thu nhập thấy rõ", chị nói.

Chị Hân cho biết chị đăng ký làm xuyên tết, chỉ nghỉ đúng mùng 1, các ngày còn lại vẫn nhận ca vì nhu cầu cao. Chị chủ yếu nhận ca premium nên mức thu nhập cao hơn ca thường. Ngoài ra, chị đầu tư sử dụng hóa chất organic (tự nhiên), thân thiện môi trường, nên được nhiều khách, đặc biệt là khách nước ngoài, tin tưởng đặt lịch lại. Chị Hân cho biết thêm chị có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, giúp quá trình trao đổi thuận lợi hơn, từ đó duy trì lịch làm ổn định.

Theo chị Hân, điều quan trọng nhất là sắp xếp thời gian và tối ưu di chuyển. Chị ưu tiên các ca gần nhau để tiết kiệm thời gian, đồng thời giữ đánh giá tốt để được hệ thống phân bổ ca đều hơn. Bên cạnh tiền công theo giờ, các chương trình thưởng theo hiệu suất cũng góp phần tăng thu nhập nếu làm đều và ít hủy ca.