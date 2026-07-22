Lan tỏa trên mạng xã hội: Hành trình cùng tỏa sáng của hai quán quân

Câu chuyện của 2 bartender trẻ, từ đối thủ trở thành bạn đời rồi cùng phát triển sự nghiệp, nhận được nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội.

Tú Quyên và Thanh Nam trong lễ cưới vào tháng 5 vừa qua ẢNH: NVCC

Tháng 5.2026, Tú Quyên và Thanh Nam chính thức về chung một nhà. Những đoạn video ghi lại hành trình 6 năm yêu nhau, cùng làm nghề, cùng chinh phục các cuộc thi và cùng xây dựng sự nghiệp thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Điều khiến nhiều người ngưỡng mộ không chỉ là chuyện tình đẹp mà còn là cách họ luôn cổ vũ nhau trong một nghề có tính cạnh tranh rất cao.

Từ đối thủ đến bạn đồng hành

Hai người gặp nhau lần đầu năm 2020 tại sân bay, khi cùng tham gia một cuộc thi pha chế. Ấn tượng đầu tiên của Quyên về Nam khi đó lại... không mấy tích cực. "Hôm đó anh đến khá sát giờ bay, vai đeo chiếc ba lô rất to, trông khá xuề xòa nên mình nghĩ chắc đây chỉ là một thí sinh bình thường", Quyên cười nhớ lại.

Chỉ đến khi bước vào cuộc thi, cô mới hiểu vì sao chiếc ba lô ấy lại nặng đến vậy. Trong khi nhiều thí sinh chỉ mang theo những vật dụng cần thiết, Nam chuẩn bị gần như mọi thứ cho phần thi trải nghiệm trong rừng: từ dụng cụ pha chế, dao, thớt cho đến thiết bị quay phim. Anh ghi lại toàn bộ hành trình tìm nguyên liệu bản địa, chế biến và hoàn thiện sản phẩm. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy giúp Nam giành chức vô địch, còn Quyên về nhì. "Thay vì tiếc nuối, mình thấy rất nể. Anh ấy cho mình thấy thành công không chỉ đến từ kỹ năng mà còn từ sự chuẩn bị", Quyên nói.

Chuyến xuyên Việt năm 2023 mang đến nhiều chất liệu sáng tạo cho cả hai ẢNH: NVCC

Với Nam, ấn tượng đầu tiên lại rất khác: "Mình thấy Quyên cá tính, tự tin và có chuyên môn rất tốt. Sau cuộc thi, hai đứa nói chuyện nhiều hơn, rồi nhận ra có rất nhiều điểm chung trong công việc lẫn cuộc sống". Thế rồi một cuộc thi kết thúc cũng là lúc chuyện tình của 2 bartender bắt đầu.

Giai đoạn dịch Covid-19, ngành dịch vụ gần như đóng băng. Những quầy bar vốn đông khách bỗng vắng lặng, công việc của các bartender cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thay vì chờ đợi, Nam và Quyên mua một chiếc máy quay, bắt đầu ghi lại những video chia sẻ kiến thức pha chế, văn hóa cocktail và những câu chuyện phía sau nghề bartender. Những video gần gũi, chỉn chu giúp cả hai dần trở thành những nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trong cộng đồng pha chế.

Từ đối thủ trong cuộc thi pha chế, cả hai trở thành bạn đời và đồng hành trong công việc ẢNH: NVCC

Công việc cũng đưa họ trở lại với các cuộc thi chuyên môn. Năm 2022, Thanh Nam giành chức vô địch một cuộc thi pha chế lớn. Hai năm sau, đến lượt Tú Quyên bước lên bục cao nhất của chính cuộc thi ấy. Nhiều người thường hỏi vui: "Rốt cuộc ai pha chế giỏi hơn?". "Thật ra chưa bao giờ tụi mình nghĩ phải phân thắng thua. Khi Nam thi, mình là người thử đồ uống, góp ý ý tưởng. Đến lượt mình thi, Nam lại là người quay video, chỉnh bài thuyết trình, cùng mình đi tìm nguyên liệu. Thành công của người này luôn có công sức của người kia", Quyên chia sẻ.

Năm 2025, khi cùng trở lại cuộc thi với vai trò giám khảo, cả hai mới nhìn lại chặng đường đã đi qua. "Từ hai thí sinh ngày nào, giờ được chấm cho thế hệ trẻ hơn, tụi mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng", Nam nói.

Cùng phát triển trong nghề

Một dấu mốc đáng nhớ khác của hai người là chuyến xuyên Việt bằng xe máy năm 2023. Họ không đi để check-in mà dành nhiều thời gian ghé các địa phương, gặp gỡ bartender, tìm hiểu nguyên liệu đặc trưng của từng vùng và ghi lại những câu chuyện phía sau mỗi loại đồ uống. Nhiều chất liệu từ chuyến đi ấy sau này được đưa vào các video trên mạng xã hội và cả bài dự thi của Quyên.

Đám cưới của họ cũng do hai vợ chồng tự lên ý tưởng như một "dự án" đặc biệt, ghi lại hành trình 6 năm đồng hành. Theo Quyên, điều quý giá nhất khi cả hai cùng làm một nghề là sự thấu hiểu. "Có những hôm khách đã về hết, hai vợ chồng vẫn ở lại quầy bar quay video đến gần sáng. Mệt thì có mệt, nhưng tụi mình luôn thấy vui vì đang cùng làm điều mình yêu thích", cô nói.

Nam cho rằng trong nghề pha chế cũng như trong hôn nhân, điều quan trọng không phải là ai nổi bật hơn, mà là biết cách để người bên cạnh phát huy điểm mạnh của mình. "Cocktail ngon không phải vì một nguyên liệu nổi trội, mà vì nhiều hương vị hòa hợp với nhau. Tụi mình cũng mong cuộc sống của mình sẽ như vậy", anh chia sẻ.