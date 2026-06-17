Lan tỏa trên mạng xã hội: Nhật ký làm cha 'triệu view'

Trên trang cá nhân mang tên "Bố Bình bỉm sữa", anh Bình (29 tuổi, ở xã Đồng Bằng, Hưng Yên) thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của gia đình nhỏ. Từ cho con ăn dặm, thay tã, ru ngủ đến những lần đưa con đi chơi hay cùng con khám phá những điều mới mẻ, tất cả đều được anh ghi lại bằng sự chân thành của một người cha trẻ.

Khoảnh khắc anh Bình chăm con được nhiều người yêu thích ẢNH: NVCC

Lưu giữ tuổi thơ cho con

Anh Bình cho biết hơn một năm trước, anh bắt đầu quay lại những khoảnh khắc thường ngày cùng con trai là bé Phạm Long Đức (19 tháng tuổi), tên thân mật ở nhà là Gold. Ban đầu, mục đích rất đơn giản: lưu giữ tuổi thơ của con. "Mình muốn sau này khi lớn lên, con có thể xem lại những hình ảnh ấy để biết tuổi thơ của con đã diễn ra như thế nào, được gia đình yêu thương ra sao. Mình không nghĩ những clip đó lại nhận được nhiều tình cảm từ mọi người đến vậy", ông bố bỉm sữa.

Từ những video đầu tiên, trang cá nhân của anh dần trở thành nơi kết nối những người làm cha mẹ. Dưới mỗi đoạn clip, nhiều người để lại lời động viên, kể về hành trình nuôi con của bản thân hoặc chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích. "Chính những tình cảm đó khiến mình có thêm động lực để tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc của hai cha con", anh nói.

Bé Gold là “cục vàng” của cả gia đình ẢNH: NVCC

Anh Bình hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo - marketing và có thể làm việc trực tuyến tại nhà. Nhờ đó, anh chủ động được thời gian để đồng hành cùng con nhiều hơn. Khi bé Gold chào đời năm 2024, vợ anh là chị Đinh Thị Quỳnh gần như dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trong giai đoạn đầu. Anh vừa làm việc vừa phụ vợ chăm em bé.

Khoảng 6 tháng trở lại đây, khi chị Quỳnh quay lại công việc, anh Bình trực tiếp chăm sóc con trong phần lớn thời gian trong ngày. Mỗi sáng, anh chuẩn bị đồ ăn dặm, pha sữa, thay tã, cho con ngủ rồi dẫn con đi dạo hoặc vui chơi. Công việc lặp đi lặp lại mỗi ngày nhưng với anh, đó là những khoảng thời gian vô cùng quý giá.

Con dạy cha lòng kiên nhẫn

Anh Bình thừa nhận những ngày đầu làm cha không hề dễ dàng. Dù đã đọc nhiều sách về chăm sóc trẻ nhỏ và chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi lần đầu chăm sóc một em bé. "Là đàn ông, có những việc mình không khéo léo bằng mẹ hay vợ. Khó khăn nhất với mình là lúc con quấy khóc. Mình vốn là người nóng tính nên ban đầu rất lúng túng, nhiều khi không biết phải làm sao", anh kể.

Anh Bình và vợ cùng xây dựng tổ ấm nhỏ hạnh phúc ẢNH: NVCC

Càng dành nhiều thời gian bên con, anh càng học được cách kiểm soát cảm xúc và trở nên kiên nhẫn hơn. "Trước đây mình khá nóng nảy. Từ ngày có con, mình học được cách chậm lại, lắng nghe nhiều hơn. Có thể nói chính con đã dạy mình sự kiên nhẫn", anh cười.

Nhờ kiến thức tích lũy từ sách vở và kinh nghiệm thực tế, anh dần hiểu được nhu cầu của con qua từng tiếng khóc, từng biểu hiện nhỏ. Hiện bé Gold đang trong giai đoạn ăn dặm nên anh Bình đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng. Hằng ngày, anh tự đi chợ chọn thực phẩm tươi sống như rau củ, trái cây, thịt cá để chế biến đồ ăn cho con.

Bà Phạm Thị Nhiễm (mẹ anh Bình) cho biết ngày bé Gold chào đời là niềm vui lớn của cả gia đình. Là cháu đầu tiên nên cậu bé nhận được rất nhiều sự yêu thương từ ông bà, cô dì."Thấy Bình chăm con chu đáo, gia đình rất vui. Những lúc có thời gian, tôi cũng phụ giúp các con một chút", bà chia sẻ.

Theo chị Đinh Thị Quỳnh, điều khiến chị yên tâm nhất là chồng luôn chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm sóc con. "Anh Bình chăm con rất kỹ. Dù bận công việc nhưng anh luôn dành thời gian cho con. Nhờ vậy mình cũng yên tâm hơn khi quay lại công việc", chị nói.

Với anh Bình, điều quý giá nhất mà hành trình làm cha mang lại không phải là những lượt xem hay sự nổi tiếng trên mạng xã hội mà là có thể đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời. "Mình chỉ mong con luôn khỏe mạnh, bình an và lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Sau này khi xem lại những đoạn clip ấy, hy vọng con sẽ hiểu rằng tuổi thơ của con đã được lưu giữ bằng tất cả tình yêu của cha mẹ", anh bày tỏ.