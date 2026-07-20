Lan tỏa trên mạng xã hội: Chú Tuấn và lũ trẻ ngoan trong xóm

Có đứa vừa chạy vừa "thắng gấp" vì quên chào. Có đứa đang cầm điện thoại cũng vội cất đi. Với nhiều phụ huynh ở xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh), chỉ cần nhắc "để chú Tuấn biết" là bọn trẻ lập tức ngoan ngoãn hơn.

Anh Tuấn hiện làm truyền thông và dạy gia sư trực tuyến, đồng thời dành nhiều thời gian cùng trẻ em trong xóm ẢNH: NVCC

Những đoạn clip ghi lại các cuộc trò chuyện giữa chú Tuấn và bọn trẻ được chia sẻ trên mạng xã hội thời gian gần đây đã thu hút hàng triệu lượt xem. Điều khiến cư dân mạng thích thú là cách người thanh niên 27 tuổi nhẹ nhàng giúp các em nhận ra lỗi của mình rồi tự hứa sẽ thay đổi.

Người chú đặc biệt

"Chú Tuấn" trong những đoạn clip ấy là anh Nguyễn Văn Tuấn (27 tuổi). Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM năm 2022, anh trở về quê làm công việc truyền thông và dạy gia sư trực tuyến.

Mọi chuyện bắt đầu từ chính cậu em trai của anh. Khi ấy, em trai mới 5 tuổi, thường được người lớn đút cơm, mê điện thoại và khá bướng bỉnh vì được cả nhà cưng chiều. Nhiều đứa trẻ trong xóm cũng có những thói quen tương tự. "Tôi nghĩ nếu chỉ la mắng thì các em sẽ không hiểu vì sao mình sai. Điều quan trọng là để các em tự nhận ra và tự sửa", anh Tuấn kể.

Thế là mỗi lần bọn trẻ sang chơi, anh dành thời gian trò chuyện, hỏi han việc học hành, nhắc nhở những điều nhỏ nhặt như phải biết chào hỏi, không nói trống không, hạn chế xem điện thoại, ăn cơm đúng bữa hay biết giúp đỡ cha mẹ. Nếu mắc lỗi, các em sẽ bị phạt bằng những hình thức rất nhẹ như đứng úp mặt vào tường vài phút, giơ tay hoặc đọc to lời hứa sẽ sửa đổi. Sau mỗi lần như vậy, anh lại giải thích vì sao các em bị nhắc nhở rồi cùng cười xòa. Dần dần, số trẻ tìm đến nhà anh ngày càng đông.

"Mình không nghĩ mình đang dạy ai cả. Mình chỉ xem các em như em út trong nhà, thấy điều gì chưa đúng thì nhắc thôi", anh nói.

Mùa hè không chỉ có điện thoại

Gần đây, khi được phụ huynh đồng ý, anh Tuấn bắt đầu quay lại những đoạn clip ngắn rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Những câu chuyện rất đời thường ấy đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo người xem.

Anh bỏ tiền làm một khoảng sân nhỏ để các em có chỗ sinh hoạt. Những ngày hè, thay vì ngồi ôm điện thoại, các em cùng nhau lội bùn bắt cá, học bơi, chơi các trò chơi dân gian hay đơn giản là chạy nhảy ngoài sân. "Mình muốn các em có tuổi thơ đúng nghĩa. Trẻ con nên được chơi ngoài trời nhiều hơn là cầm điện thoại suốt ngày", anh chia sẻ.

Theo anh Tuấn, việc nhắc nhở trẻ không thể thay thế vai trò của gia đình hay nhà trường. Tuy nhiên, ở quê, nhiều phụ huynh bận đi làm đồng, buôn bán, ít có thời gian ở cạnh con nên nếu có thể góp một phần nhỏ để các em ngoan hơn thì đó là điều đáng làm.

Mỗi dịp hè, nhiều trẻ nhỏ trong xóm đến nhà anh Tuấn vui chơi ẢNH: NVCC

Dù các đoạn clip được biết đến rộng rãi, anh Tuấn đã từ chối nhiều lời mời quảng cáo và hợp tác thương mại. "Mình không muốn các em nghĩ rằng những buổi chơi cùng chú là để quay video hay bán hàng. Mình chỉ muốn giữ đúng không khí tự nhiên như từ trước đến giờ", anh nói.

Mong các em lớn lên thành những người tử tế

Chị Nguyễn Thị Huệ (33 tuổi), có con trai 9 tuổi thường xuyên sang nhà anh Tuấn chơi, cho biết chị nhận thấy con thay đổi khá nhiều chỉ sau vài tháng. "Trước đây, hỏi gì cháu cũng trả lời cộc lốc, ít khi có tiếng dạ. Bây giờ gặp người lớn đều biết khoanh tay chào, nói chuyện lễ phép hơn. Có hôm tôi còn nghe mấy đứa nhỏ nhắc nhau: Đừng nói bậy, chú Tuấn biết đó", chị chia sẻ.

Anh Tuấn thường tổ chức cho các em lội bùn, bắt cá, học bơi ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Mai, một phụ huynh khác trong xã, cũng cho biết điều khiến chị yên tâm là anh Tuấn rất yêu trẻ và không bao giờ dùng đòn roi. "Bạn ấy học hành đàng hoàng, nói chuyện nhẹ nhàng. Các con đến chơi đều rất vui. Sau vài lần sang nhà Tuấn, các cháu biết chào hỏi, biết xin phép người lớn và ngoan hơn trước".

Với anh Tuấn, phần thưởng lớn nhất không phải những đoạn clip hàng triệu lượt xem. Đó là mỗi buổi chiều, khi vừa mở cổng nhà, anh lại nghe tiếng trẻ con í ới gọi nhau chạy đến rồi lễ phép khoanh tay: "Dạ con chào chú Tuấn!". Có đứa hào hứng khoe hôm nay được điểm tốt, biết phụ mẹ rửa chén hay cả ngày chưa đụng đến điện thoại.

"Mình mong các em lớn lên thành những người tử tế. Nếu sau này nhớ đến tuổi thơ, các em còn nhớ trong xóm từng có một chú Tuấn hay nhắc mình nói lời cảm ơn, xin lỗi và lễ phép với mọi người thì mình thấy vui rồi", anh mỉm cười.