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Thời sự Dân sinh

Hà Tĩnh: Núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng

Phạm Đức
Phạm Đức
Người dân ở xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khi đi rừng đã phát hiện nhiều vết nứt lớn trên đỉnh núi Chòi. Hàng nghìn mét khối đất đá đang chực chờ đổ ập xuống tuyến đường kết nối QL1A với cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 10.7, thông tin từ UBND xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp khẩn cấp sau khi phát hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng trên đỉnh núi Chòi, thuộc địa bàn thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh.

Hà Tĩnh: Núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng- Ảnh 1.

Nhiều vết nứt lớn trên đỉnh núi Chòi được người dân phát hiện

ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, một số người dân địa phương trong lúc đi rừng và hái nấm tràm đã tình cờ phát hiện hiện tượng bất thường này. Nhận thấy hiểm họa có thể xảy ra, người dân đã quay video, chụp ảnh hiện trường để trình báo ngay cho chính quyền xã.

Ông Trần Văn Hải, Trưởng thôn Đồng Phú, xác nhận núi Chòi đang xuất hiện nhiều vết nứt, có đoạn kéo dài khoảng 200 m. Tại khu vực này, nhiều vị trí đã bị sụt lún sâu từ 2 - 3 m, thậm chí có nơi sụt sâu từ 5 - 7 m, tạo thành những đường rãnh sâu hoắm rất nguy hiểm.

Hà Tĩnh: Núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng- Ảnh 2.

Nhiều khối đất đá trên núi Chòi chực chờ đổ ập xuống chân núi, cạnh tuyến đường liên xã

ẢNH: TÂN KỲ

"Vị trí nứt nằm ở độ cao khoảng 40 m bên cạnh tuyến đường liên xã Đồng Trung, nguy cơ xảy ra sạt lở là cực kỳ cao. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, chúng tôi đã báo cáo cho chính quyền xã để kịp thời có giải pháp bảo vệ an toàn cho người và phương tiện", ông Hải lo ngại.

Đáng chú ý, khu vực chân núi Chòi chính là tuyến đường Đồng - Trung. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dài 6 km kết nối từ QL1A đến nút giao cao tốc Kỳ Trung, đi qua địa bàn hai xã Kỳ Anh và Kỳ Văn. Mỗi ngày, mật độ người và xe cộ qua lại đoạn đường này là khá lớn. Nếu khối lượng đất đá ước tính lên đến hàng nghìn mét khối trên đỉnh núi đổ xuống, hậu quả sẽ khôn lường.

Hà Tĩnh: Núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt gãy nghiêm trọng- Ảnh 3.

Khu vực chân núi Chòi chính là tuyến đường Đồng - Trung kết nối với nút giao tuyến cao tốc

ẢNH: TÂN KỲ

Trước tình hình cấp bách trên, ông Nguyễn Kiên Quyết, Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Anh, cho hay lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra, đánh giá mức độ nguy hiểm.

"Chúng tôi đã lập tức triển khai các giải pháp tình thế bao gồm cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cắt cử lực lượng chuyên môn túc trực đảm bảo an toàn tuyến đường, đồng thời phát thanh liên tục trên hệ thống loa truyền thanh xã để người dân chủ động phòng tránh", ông Quyết thông tin.

Cũng theo đại diện chính quyền địa phương, do khối lượng đất đá tiềm ẩn xảy ra sạt lở quá lớn, xã đang khẩn trương xây dựng các phương án kỹ thuật cụ thể nhằm khắc phục triệt để trong thời gian sớm nhất.

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