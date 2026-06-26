Hai thắng cảnh nổi tiếng ở Lý Sơn đối mặt nguy cơ sạt lở

Những năm gần đây, thắng cảnh chùa Đục (hay còn gọi là đỉnh Liêm Tự) và khu vực miệng núi lửa Giếng Tiền thuộc đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đối mặt với nguy cơ sạt lở. Thực trạng này không chỉ đe dọa an toàn của người dân, du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác bảo tồn di tích và phát triển du lịch địa phương.

Theo người dân, sau nhiều mùa mưa bão, vách đá trên đỉnh chùa Đục bị ngấm nước, xuất hiện nhiều vết nứt lớn kéo dài. Trước đó, hàng chục mét khối đất đá đã sạt xuống khu vực trước cổng chùa, buộc chính quyền phải gia cố tạm thời và hạn chế người dân qua lại.

Chùa Đục và danh thắng núi lửa Giếng Tiền thuộc đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Đáng lo ngại, tại tuyến đường dẫn lên miệng núi lửa Giếng Tiền, nhiều vách đá tiếp tục xuất hiện các khe nứt. Một số khối đá đã có dấu hiệu xê dịch, có nguy cơ rơi bất cứ lúc nào nếu gặp mưa lớn hoặc tác động mạnh.

Trước nguy cơ mất an toàn, địa phương đã tạm dừng cho người dân và du khách lên khu vực đỉnh Liêm Tự và miệng núi lửa Giếng Tiền. Việc đóng cửa tuyến tham quan khiến không ít du khách tiếc nuối.

Tảng đá trên miệng núi lửa Giếng Tiền bị nứt nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến chùa Đục ẢNH: Đ.H

Anh Nguyễn Trọng Hòa, du khách đến từ TP.Đà Nẵng, cho biết trước chuyến đi đã tìm hiểu và rất mong được đứng trên miệng núi lửa Giếng Tiền để ngắm toàn cảnh đảo Lý Sơn cùng lòng chảo phủ cỏ xanh đặc trưng. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh mới biết điểm tham quan này đã tạm đóng cửa do nguy cơ sạt lở.

"Tôi rất tiếc vì không thể trải nghiệm một trong những điểm ngắm cảnh đẹp nhất của Lý Sơn. Hy vọng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục để du khách yên tâm tham quan", anh Hòa chia sẻ.

Người dân dừng chân trước khu vực sạt lở ở miệng núi lửa Giếng Tiền nằm trên chùa Đục ẢNH: Đ.H

Trước thực trạng trên, UBND đặc khu Lý Sơn đã tổ chức kiểm tra thực địa, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và nghiêm cấm người dân, du khách cũng như tăng ni tiếp cận các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, đây chỉ là giải pháp trước mắt bởi việc xử lý các vết nứt địa chất trên nền đá núi lửa đòi hỏi kỹ thuật chuyên sâu, vượt quá khả năng của địa phương.

Toàn cảnh chùa Đục và danh thắng núi lửa Giếng Tiền, thuộc đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Ngày 26.6, ông Ngô Đình Mẫn, Phó chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết các vết nứt tại miệng núi lửa Giếng Tiền đã xuất hiện từ nhiều năm trước và được địa phương theo dõi định kỳ. Hiện UBND đặc khu đang phối hợp với các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi khảo sát tổng thể để xây dựng phương án xử lý, đồng thời xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí trong năm 2027 để triển khai các hạng mục gia cố, bảo đảm an toàn và trùng tu các di tích xuống cấp trên địa bàn.

Đối với chùa Đục, việc xử lý các khối đá có nguy cơ sạt lở gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở và đặc điểm địa chất núi lửa. Vì vậy, địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan chuyên môn hỗ trợ khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Chùa Đục được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2015. Đến năm 2020, danh lam thắng cảnh miệng núi lửa Giếng Tiền được Bộ VH-TT-DL xếp hạng di tích quốc gia. Đây là hai điểm đến tiêu biểu của đặc khu Lý Sơn, vừa mang giá trị tâm linh với tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao gần 30 m hướng ra biển, vừa là di sản địa chất độc đáo, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.



