Bảo vệ 'lá phổi xanh' dưới biển Lý Sơn

Ngày 18.6, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, cho biết qua giám sát cho thấy các rạn san hô tại khu vực Bãi Lăng và Trố Hòn (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) đang phục hồi và phát triển tương đối tốt.

Lặn dọn rác thải nhựa dưới rạn san hô ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) ẢNH: DƯƠNG QUANG HƯNG

"Khi kiểm tra, đánh giá các rạn san hô ở đặc khu Lý Sơn, chúng tôi kết hợp thu gom rác thải nhựa dưới đáy biển nhằm góp phần bảo vệ hệ sinh thái biển xanh, sạch, đẹp", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, kết quả giám sát là cơ sở quan trọng để các cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn phù hợp trong thời gian tới.

Hoạt động này được duy trì thường xuyên nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn biển, đồng thời lan tỏa ý thức cộng đồng trong việc chung tay giữ gìn môi trường biển đảo Lý Sơn.

Trước đó, vào ngày 17.6, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công đặc khu Lý Sơn tổ chức hoạt động lặn giám sát rạn san hô kết hợp thu gom rác thải nhựa tại 2 khu vực Bãi Lăng và Trố Hòn thuộc Khu bảo tồn biển Lý Sơn.

Rác thải ở rạn san hô đặc khu Lý Sơn đa số là chai nhựa, lon nước giải khát, túi ni lông và các loại bao bì ẢNH: DƯƠNG QUANG HƯNG

Sau khi chuẩn bị đầy đủ phương tiện và các trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng chuyên môn đã lặn khảo sát, ghi nhận hiện trạng phát triển của các rạn san hô, đồng thời thu gom rác thải tồn lưu dưới đáy biển và khu vực rạn.

Kết quả, đoàn công tác thu gom được gần 6 kg rác thải đại dương, chủ yếu là dây câu, ống dây lặn, chai nhựa, lon nước giải khát, túi ni lông và các loại bao bì đã qua sử dụng.

Được tắm biển, ngắm san hô ở Lý Sơn là một trải nghiệm tuyệt vời

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, công tác giám sát được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm đánh giá hiện trạng rạn san hô, bao gồm độ phủ san hô và các thành phần nền đáy biển. Đơn vị cũng kết hợp phương pháp giám sát mới Phototransect với phương pháp Reef Check để thu thập dữ liệu hình ảnh chi tiết phục vụ phân tích, đánh giá hiện trạng rạn san hô.

Rạn san hô đang phát triển tốt tại đặc khu Lý Sơn ẢNH: DƯƠNG QUANG HƯNG

Các dữ liệu thu thập được sẽ được xử lý trên nền tảng ReefCloud nhằm phân tích, lưu trữ, xây dựng báo cáo và theo dõi xu thế biến động của rạn san hô theo thời gian. Đây là nguồn dữ liệu khoa học quan trọng, góp phần hỗ trợ công tác bảo tồn và quản lý rạn san hô kịp thời, hiệu quả.

Tại mỗi điểm giám sát, lực lượng chuyên môn khảo sát ở 2 đới gồm đới cạn có độ sâu từ 2 - 5 m và đới sâu từ 6 - 12 m. Mỗi đới bố trí một mặt cắt (transect) dài 100 m.

Sau khi xác định vị trí điểm đầu, dây transect được cố định để bảo đảm tính đồng nhất của dữ liệu, phục vụ việc so sánh, đánh giá diễn biến của rạn san hô qua từng năm.

Nhân viên Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn làm việc dưới biển ẢNH: DƯƠNG QUANG HƯNG

Lần đầu đến tham quan Lý Sơn, anh Lê Anh Vũ (38 tuổi, ở Gia Lai) ấn tượng với vẻ đẹp của biển đảo nơi đây. Theo anh Vũ, ngoài những bãi biển trong xanh, khu vực quanh đảo còn có nhiều bãi đá ngầm cùng hệ sinh thái san hô và sinh vật biển phong phú.

"Nước biển Lý Sơn rất trong xanh, hệ sinh thái ở đây vô cùng đa dạng. Được tắm biển, ngắm san hô ở Lý Sơn là một trải nghiệm rất tuyệt vời", anh Vũ chia sẻ.