Đặc khu Lý Sơn rà soát an toàn thực phẩm trước kỳ thi tốt nghiệp THPT

Chiều 10.6, hơn 21.600 thí sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và kiểm tra thông tin cá nhân trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Các thí sinh ở đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) đến trường kiểm tra thông tin cá nhân trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Năm nay, đặc khu Lý Sơn có 330 thí sinh đăng ký dự thi, gồm 270 thí sinh hệ THPT, 40 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và 20 thí sinh tự do.

Nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đặc khu Lý Sơn đã tổ chức kiểm tra nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Đặc biệt, các cơ sở cung cấp suất ăn cho cán bộ coi thi, nước uống cho thí sinh và lực lượng phục vụ kỳ thi được giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đặc khu Lý Sơn kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn ẢNH: ĐÌNH NHỰT

Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản đáp ứng yêu cầu về điều kiện vệ sinh và an toàn thực phẩm, chưa phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

Mong thí sinh tự tin, bản lĩnh để hoàn thành tốt các bài thi

Tại các điểm thi, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, chu đáo nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Các em được cán bộ coi thi phổ biến đầy đủ nội dung, quy chế thi; đồng thời đối chiếu, rà soát thông tin cá nhân trên giấy báo dự thi. Những trường hợp có sai sót được hỗ trợ điều chỉnh kịp thời, bảo đảm quyền lợi của thí sinh và không ảnh hưởng đến quá trình dự thi.

Thí sinh kiểm tra thông tin trước kỳ thi THPT năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn ẢNH: H.P

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn (phường Cẩm Thành), nhiều thí sinh đến sớm để tìm phòng thi, ổn định tâm lý và nghe hướng dẫn trước kỳ thi. Không khí tại điểm thi diễn ra nghiêm túc nhưng vẫn xen lẫn sự hồi hộp, lo lắng của các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng đánh dấu chặng đường 12 năm học tập.

Em Trương Khánh Lâm, thí sinh tại điểm thi này, chia sẻ: "Chiều nay em đã hoàn thành các thủ tục để ngày mai bắt đầu bước vào kỳ thi. Em mong sẽ đạt được kết quả như mong muốn sau quá trình ôn tập của mình".

Còn thí sinh Nguyễn Trần Nhật Linh cho biết đã chuẩn bị khá kỹ càng cho kỳ thi ngày mai. "Em cũng muốn chúc các bạn giữ vững phong độ, bình tĩnh và làm bài thật tốt để đạt kết quả cao", Linh nói.

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế cho các thí sinh ẢNH: H.P

Để giúp thí sinh có tâm lý vững vàng trước giờ G, các giáo viên tại các điểm thi cũng dành nhiều lời động viên, nhắc nhở các em thực hiện đúng quy chế và giữ gìn sức khỏe.

Thầy Lê Văn Triều, Trưởng điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, chia sẻ: "Chúng tôi mong các em luôn tự tin, bản lĩnh để hoàn thành tốt các bài thi. Các em không nên quá căng thẳng hay lo lắng vì điều đó có thể ảnh hưởng đến kết quả làm bài. Điều quan trọng là phải tuân thủ nghiêm quy chế thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc".

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 toàn tỉnh có hơn 21.000 thí sinh đăng ký dự thi. Ngành giáo dục đã bố trí 49 điểm thi với tổng cộng 934 phòng thi để phục vụ kỳ thi.