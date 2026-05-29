Còn mua axit, xyanua dễ như mua rau thì khó quản lý an toàn thực phẩm

Lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TP.HCM nhận định: Công tác quản lý thực phẩm hiện nay có nhiều vấn đề từ chính sách đến thực tế. Về chính sách, một số tiêu chuẩn thực phẩm mà chúng ta xây dựng vượt xa các nước và chỉ có những doanh nghiệp rất lớn mới đáp ứng được. Trong khi đó, thị trường thực phẩm có nhiều đơn vị nhỏ lẻ kể cả người buôn bán vỉa hè.

Các đại biểu tham dự tọa đàm về dự thảo luật An toàn thực phẩm ẢNH: Q.H

"Chẳng hạn việc đeo vòng truy xuất nguồn gốc cho heo, mỗi con có 2 vòng ở 2 chân. Chúng ta kiểm soát đến chợ đầu mối và sau đó, các tiểu thương chợ lẻ mang về bán cho người tiêu dùng. Ngay tại khâu chợ lẻ, việc truy xuất mất dấu. Khi sử dụng thịt có xảy ra vấn đề cũng không thể truy xuất được", bà Lan dẫn chứng.

Một vấn đề quan trọng khác là việc quản lý mua bán sử dụng hóa chất độc hại. Thỉnh thoảng lại có tin về một vụ tạt axit hay đầu độc người khác bằng xyanua. Nếu chưa quản lý tốt lưu thông mua bán những chất độc này thì chưa thể nói chuyện quản lý an toàn thực phẩm.

Chính vì vậy, bà Lan cho rằng, luật An toàn thực phẩm mới ngoài việc hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước cần xây dựng chính sách quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, cần có chính sách ưu đãi đầu tư phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm. Bên cạnh đó, phòng ngừa việc sử dụng các chất đưa vào sản xuất, chế biến thực phẩm thành các chất sử dụng sai mục đích, dễ bị lạm dụng.

Ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM, cũng thừa nhận: Nhiều điểm giết mổ nhỏ lẻ hiện chưa lưu trữ thông tin động vật đầu vào, chưa có hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc. Dữ liệu giữa các khâu chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và phân phối cũng chưa được kết nối đồng bộ, gây khó khăn khi truy xuất và xử lý sự cố. "Luật An toàn thực phẩm sửa đổi cần siết quản lý theo chuỗi từ trang trại đến bàn ăn; bắt buộc truy xuất nguồn gốc điện tử với thịt và sản phẩm động vật; từng bước xóa bỏ cơ sở giết mổ không đạt chuẩn; đồng thời tăng phân cấp, quy rõ trách nhiệm địa phương và nâng mức xử phạt để tăng tính răn đe", ông Cường kiến nghị.

Nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, nhấn mạnh: Muốn bảo vệ sức khỏe người dân một cách thực chất, chúng ta không thể chỉ kiểm tra ở quầy hàng, trong siêu thị hay trên bàn ăn mà cần kiểm soát từ vùng nguyên liệu và toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Luật sửa đổi cần đi theo hướng quản lý theo mức độ rủi ro, thay vì dàn trải và nặng về hình thức.