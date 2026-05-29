Giá heo hơi hôm nay 29.5.2026: Tiếp tục giảm ở miền Bắc

Đinh Đang
29/05/2026 09:13 GMT+7

Giá heo hơi tiếp đà giảm tại thị trường miền Bắc trong khi giữ trạng thái ổn định tại các khu vực còn lại.

Giá heo hơi hôm nay ở thị trường miền Bắc tiếp tục xu hướng giảm, Bắc Ninh và Hưng Yên mất 1.000 đồng/kg, lùi về mức 68.000 đồng/kg. Lào Cai và Điện Biên đang có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại phổ biến 68.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi xoay quanh hai mốc 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Lâm Đồng duy trì 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng neo ở 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi dao động quanh 67.000 đồng/kg và 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Các địa phương khác như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau và Cần Thơ 67.000 đồng/kg.

Có thể thấy, thị trường heo hơi tương đối đồng đều, ít có khoảng cách chênh lệch giữa các vùng- miền trên cả nước. Dự báo trong thời gian tới, giá thịt heo có thể tiếp tục điều chỉnh giảm khi nguồn thịt bổ sung cho thị trường dồi dào hơn, đặc biệt là nguồn nhập khẩu. Theo Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt đạt hơn 1 tỉ USD, tăng mạnh 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng nhập khẩu nhóm hàng thịt heo và sản phẩm từ thịt heo chiếm 18% kim ngạch nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt. 

Ngoài ra, các loại thịt gia cầm, trứng gia cầm đang rớt xuống thấp khiến thị trường thịt heo bị cạnh tranh trong bối cảnh người tiêu dùng tiết kiệm chi tiêu.  

