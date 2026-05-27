Giá heo hơi hôm nay 27.5.2026: Vì sao hạ nhiệt?

Đinh Đang
27/05/2026 08:56 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt giảm giá trên cả nước, đưa mức giao dịch bình quân ở cả 3 miền lùi về 67.700 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có nhiều lựa chọn thực phẩm giá rẻ khác buộc thịt heo phải điều chỉnh theo nhu cầu.

Giá thịt heo đảo chiều giảm nhẹ khi thị trường bị cạnh tranh bởi các loại thịt giá rẻ khác

Thị trường heo hơi bất ngờ đảo chiều giảm trên cả 3 miền sau thời gian đi ngang giữ giá ổn định. Tại khu vực miền Bắc, giá giao dịch bình quân trong vùng giảm về 68.000 đồng/kg. Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng duy trì giao dịch ở mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhiều địa phương khác gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung – Tây nguyên, thị trường ghi nhận xu hướng giảm nhẹ tại một số tỉnh. Cụ thể, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Lâm Đồng đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau điều chỉnh, giá heo tại Hà Tĩnh và Lâm Đồng xuống còn 68.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị và Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg, còn Gia Lai duy trì 67.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ trong sáng nay. Cụ thể tại Đồng Nai, TP.HCM và Đồng Tháp, giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Đồng Nai còn 69.000 đồng/kg, TP HCM xuống 68.000 đồng/kg và Đồng Tháp giảm về mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nhìn chung giữ ổn định. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg, trong khi An Giang và Cà Mau duy trì mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước dao động quanh mức 67.700 đồng/kg. Theo các chuyên gia chăn nuôi, thị trường hiện tại đang chịu áp lực bởi sức mua chưa phục hồi, đặc biệt ở thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè nhu cầu của người dân và các bếp ăn tập thể thường có xu hướng giảm nhẹ. Bên cạnh đó, giá thịt và trứng gà đang giảm, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng những thực phẩm này thay thế cho thịt heo. 

Về nguồn cung, các trang trại lớn đã bắt đầu nhịp điều tiết xuất chuồng ổn định, giúp thị trường không xảy ra tình trạng thiếu hụt, nhiều địa phương tăng đàn quy mô công nghiệp bổ sung nguồn thịt cho thị trường. Trong khi đó giá heo hơi tại các thị trường lân cận như Trung Quốc, Campuchia đang giảm mạnh, tạo áp lực giảm giá cho thịt heo trong nước  

Giá heo hơi hôm nay 26.5.2026: Ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, thị trường ổn định nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, hè về khiến nhiều bếp ăn tập thể ở các trường học tạm đóng cửa khiến nhu cầu tiêu thụ giảm nhẹ.

