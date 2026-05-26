Giá heo hơi hôm nay 26.5.2026: Ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc đang khiến nhu cầu tiêu thụ thịt giảm nhẹ và giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh xuống 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Riêng một số địa phương như: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu giảm 1.000 đồng còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác phổ biến 68.000 đồng/kg.

Giá thịt heo duy trì mức cao, thị trường tiêu thụ ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng còn 68.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành khác. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg, ngược lại Khánh Hòa thấp nhất với 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường vẫn ổn định với mức thấp nhất 67.000 đồng/kg duy trì tại Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trong khi Đồng Nai và TP.HCM giữ giá 70.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, thời gian qua, các bệnh nguy hiểm trên động vật trên cạn cơ bản được kiểm soát; các ổ dịch phát sinh chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học và tiêm phòng chưa đầy đủ. Cụ thể, bệnh dịch tả heo châu Phi, tại thời điểm cuối tháng 4, cả nước có 83 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 4, cả nước xảy ra 445 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố, với tổng số heo chết và buộc tiêu hủy là 38.879 con. Bệnh lở mồm long móng, cả nước chỉ xảy ra 4 ổ dịch tại 3 tỉnh thành với số gia súc chết và buộc tiêu hủy là 10 con. Nhờ dịch bệnh kiểm soát tốt nên nguồn cung thịt luôn ổn định.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 78.000 - 84.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì mức cao, như ba rọi 163.000 đồng/kg, sườn non 177.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 146.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.