Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 26.5.2026: Ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh

Chí Nhân
Chí Nhân
26/05/2026 07:58 GMT+7

Giá heo hơi dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, thị trường ổn định nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt. Bên cạnh đó, hè về khiến nhiều bếp ăn tập thể ở các trường học tạm đóng cửa khiến nhu cầu tiêu thụ giảm nhẹ.

Đợt nắng nóng gay gắt tại miền Bắc đang khiến nhu cầu tiêu thụ thịt giảm nhẹ và giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh xuống 69.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Riêng một số địa phương như: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu giảm 1.000 đồng còn 67.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác phổ biến 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 26.5.2026: Ổn định nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh- Ảnh 1.

Giá thịt heo duy trì mức cao, thị trường tiêu thụ ổn định

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh giảm 1.000 đồng còn 68.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến của nhiều tỉnh thành khác. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg, ngược lại Khánh Hòa thấp nhất với 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, thị trường vẫn ổn định với mức thấp nhất 67.000 đồng/kg duy trì tại Vĩnh Long và Đồng Tháp. Trong khi Đồng Nai và TP.HCM giữ giá 70.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi, thời gian qua, các bệnh nguy hiểm trên động vật trên cạn cơ bản được kiểm soát; các ổ dịch phát sinh chủ yếu ở quy mô nhỏ lẻ tại các hộ chăn nuôi chưa bảo đảm điều kiện an toàn sinh học và tiêm phòng chưa đầy đủ. Cụ thể, bệnh dịch tả heo châu Phi, tại thời điểm cuối tháng 4, cả nước có 83 ổ dịch tại 23 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tính chung từ đầu năm đến cuối tháng 4, cả nước xảy ra 445 ổ dịch tại 25 tỉnh, thành phố, với tổng số heo chết và buộc tiêu hủy là 38.879 con. Bệnh lở mồm long móng, cả nước chỉ xảy ra 4 ổ dịch tại 3 tỉnh thành với số gia súc chết và buộc tiêu hủy là 10 con. Nhờ dịch bệnh kiểm soát tốt nên nguồn cung thịt luôn ổn định.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 78.000 - 84.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì mức cao, như ba rọi 163.000 đồng/kg, sườn non 177.000 đồng/kg, nạc dăm 165.000 đồng/kg, nạc vai 146.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.5.2026: Chững lại sau biến động

Giá heo hơi hôm nay 25.5.2026: Chững lại sau biến động

Giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ từ tháng 4 đến nay nhưng nhìn chung diễn biến tăng không quá đột biến. Sau nhiều ngày biến động vào tuần trước, hiện giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.5.2026: Duy trì ở mức cao

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm Giá thịt heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận