Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 23.5.2026: Duy trì ở mức cao

Chí Nhân
Chí Nhân
23/05/2026 09:23 GMT+7

Giá heo hơi ở các tỉnh miền Trung và miền Nam biến động nhẹ trong khoảng 1.000 đồng/kg. Mặt bằng chung vẫn cao nhờ thị trường tiêu thụ ổn định.

Ở miền Bắc, giá heo hơi duy trì mức cao, như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh lên 70.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.5.2026: Duy trì ở mức cao - Ảnh 1.

Giá thịt heo ổn định ở mức cao

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường miền Trung, khu vực bắc Trung bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, ở trung Trung bộ từ Quảng Trị đến Đắk Lắk thấp hơn 1.000 đồng, phổ biến 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg, ngược lại Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm nhẹ 1.000 đồng ở Vĩnh Long và Đồng Tháp xuống 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM tăng 1.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về chợ tăng trong những ngày cuối tuần, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 78.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì mức cao, cụ thể như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi không ngừng phát triển. Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi với giá trị ngày càng cao. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với đà tăng trưởng hiện tại, ước tính cả năm 2026 xuất khẩu chăn nuôi có thể đạt từ 650 - 700 triệu USD và hướng tới cột mốc 1 tỉ USD trong những năm tiếp theo. 


Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 21.5.2026: Bất ngờ tăng

Giá heo hơi hôm nay 21.5.2026: Bất ngờ tăng

Giá heo hơi bất ngờ tăng đồng loạt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 20.5.2026: Giảm nhiệt nhiều nơi

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng ngành chăn nuôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận