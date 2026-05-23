Giá heo hơi hôm nay 23.5.2026: Duy trì ở mức cao

Ở miền Bắc, giá heo hơi duy trì mức cao, như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh lên 70.000 đồng/kg. Giá heo hơi ở các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.



Giá thịt heo ổn định ở mức cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại thị trường miền Trung, khu vực bắc Trung bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh duy trì giá 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, ở trung Trung bộ từ Quảng Trị đến Đắk Lắk thấp hơn 1.000 đồng, phổ biến 68.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương có giá cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg, ngược lại Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi cũng giảm nhẹ 1.000 đồng ở Vĩnh Long và Đồng Tháp xuống 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM tăng 1.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại dao động từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo về chợ tăng trong những ngày cuối tuần, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 78.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị duy trì mức cao, cụ thể như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi không ngừng phát triển. Việt Nam đã bắt đầu xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi với giá trị ngày càng cao. Cụ thể, trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi đạt 245 triệu USD, tăng 45,5% so với cùng kỳ năm 2025. Với đà tăng trưởng hiện tại, ước tính cả năm 2026 xuất khẩu chăn nuôi có thể đạt từ 650 - 700 triệu USD và hướng tới cột mốc 1 tỉ USD trong những năm tiếp theo.



