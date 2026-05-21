Giá heo hơi hôm nay 21.5.2026: Bất ngờ tăng

Chí Nhân
21/05/2026 08:12 GMT+7

Giá heo hơi bất ngờ tăng đồng loạt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước, phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng ở Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình lên 69.000 đồng/kg, cùng mức với Hà Nội và Bắc Ninh; Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên lên 68.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều tỉnh, thành khác trong khu vực.

Giá heo hơi nhích lên trong khi thịt bán lẻ tại TP.HCM giảm nhẹ 

Thị trường miền Trung cũng sôi động khi giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng, các tỉnh bắc miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đạt mức 69.000 đồng/kg, bằng với Lâm Đồng. Trong khi đó, các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng tăng 1.000 đồng lên 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi ở miền Nam cũng tăng nhẹ 1.000 đồng tại Đồng Tháp và Cà Mau lên 68.000 đồng/kg. Đó cũng là giá phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác trong khu vực, riêng Đồng Nai và TP.HCM cao nhất 69.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 79.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị giảm nhẹ, như ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 171.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Trong khi người chăn nuôi heo phấn khởi vì giá cao kéo dài thì ngược lại giá gia cầm và trứng đang ở mức thấp. Cụ thể, giá gà lông trắng tại các trang trại ở miền Đông chỉ khoảng 36.000 đồng/kg, còn giá trứng phổ biến 1.100 - 1.300 đồng/quả tùy kích cỡ. Theo các chủ trang trại, giá gia cầm và trứng giảm khoảng 30 - 35% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, thời gian qua, tổng đàn tăng nhanh và hiện tại xuất khẩu sang Campuchia ì ạch.

Giá heo hơi hôm nay 20.5.2026: Giảm nhiệt nhiều nơi

