Giá heo hơi hôm nay 19.5.2026: Neo cao, nhiều địa phương tăng đàn nhanh

Ở miền Bắc giá heo hơi phổ biến ổn định trong khoảng từ 67.000 - 68.000 đồng/kg; riêng Hà Nội và Bắc Ninh vẫn nhỉnh hơn một chút với 69.000 đồng/kg.



Giá thịt heo hạ nhiệt ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự với khu vực miền Trung, giá heo hơi dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng vẫn đứng ở mức cao nhất là 69.000 đồng/kg.

Khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước là miền Nam cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống 69.000 đồng/kg - mức phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác. Những địa phương còn lại vẫn duy trì 68.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn heo của cả nước tiếp tục phục hồi tốt, tính đến hết tháng 4, ước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có đàn heo tăng khá nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh như: Gia Lai tăng 7,4%, Lâm Đồng tăng 7,2%, TP.HCM tăng 3,4%, Bắc Ninh và Phú Thọ cùng tăng 3,2%, Lào Cai tăng 2,7%...

Ngược với xu hướng chăn nuôi quy mô lớn và trang trại phát triển tốt thì khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ còn đối mặt với khó khăn do chi phí thức ăn và thuốc thú y còn cao, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát cục bộ.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 79.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị giảm nhẹ, cụ thể như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 171.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.