Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 19.5.2026: Neo cao, nhiều địa phương tăng đàn nhanh

Chí Nhân
Chí Nhân
19/05/2026 07:45 GMT+7

Ở khu vực có giá heo hơi cao nhất là miền Nam tiếp tục hạ nhiệt do tổng đàn tăng, trong đó TP.HCM là một trong những địa phương có đàn heo tăng nhanh.

Ở miền Bắc giá heo hơi phổ biến ổn định trong khoảng từ 67.000 - 68.000 đồng/kg; riêng Hà Nội và Bắc Ninh vẫn nhỉnh hơn một chút với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 19.5.2026: Neo cao, nhiều địa phương tăng đàn nhanh- Ảnh 1.

Giá thịt heo hạ nhiệt

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự với khu vực miền Trung, giá heo hơi dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng vẫn đứng ở mức cao nhất là 69.000 đồng/kg.

Khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước là miền Nam cũng giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, xuống 69.000 đồng/kg - mức phổ biến ở nhiều tỉnh thành khác. Những địa phương còn lại vẫn duy trì 68.000 đồng/kg.

Theo Cục Chăn nuôi và Thú y, tổng đàn heo của cả nước tiếp tục phục hồi tốt, tính đến hết tháng 4, ước tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có đàn heo tăng khá nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh như: Gia Lai tăng 7,4%, Lâm Đồng tăng 7,2%, TP.HCM tăng 3,4%, Bắc Ninh và Phú Thọ cùng tăng 3,2%, Lào Cai tăng 2,7%...

Ngược với xu hướng chăn nuôi quy mô lớn và trang trại phát triển tốt thì khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ còn đối mặt với khó khăn do chi phí thức ăn và thuốc thú y còn cao, trong khi dịch tả heo châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ tái phát cục bộ.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 79.000 - 85.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị giảm nhẹ, cụ thể như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 171.000 đồng/kg, nạc dăm 158.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 18.5.2026: Thị trường giảm nhiệt

Giá heo hơi hôm nay 18.5.2026: Thị trường giảm nhiệt

Giá heo hơi đã tạm ngừng đà tăng đồng thời có dấu hiệu giảm nhẹ tại một số tỉnh, thành trong ngày đầu tuần.

Giá heo hơi hôm nay 14.5.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' hạ nhiệt

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm tổng đàn tăng nhanh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận