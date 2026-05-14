Giá heo hơi hôm nay 14.5.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' hạ nhiệt

Ở miền Bắc, giá heo hơi cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg duy trì tại Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hưng Yên. Các tỉnh thành khác dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.



Thị trường miền Trung ghi nhận giao dịch heo hơi thấp hơn, phổ biến từ 66.000 - 67.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg; một số địa phương như Thanh Hóa, Gia Lai, Đắk Lắk 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ở "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai giảm nhẹ 1.000 đồng còn 70.000 đồng/kg, vẫn là mức cao nhất cả nước. Thấp hơn có TP.HCM và Tây Ninh cùng 69.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại 68.000 đồng/kg.

Với mức giá hiện tại, người chăn nuôi có thể an tâm sản xuất trong bối cảnh thị trường nhiều biến động về cả đầu vào và đầu ra. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, giá heo hơi Việt Nam hiện cao hơn so với các nước trong khu vực, như Trung Quốc chưa tới 50.000 đồng/kg, còn Thái Lan, Campuchia và Lào khoảng 60.000 đồng/kg. Giá heo hơi cao do Việt Nam phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu. Thời gian qua, mặt hàng này biến động theo giá cước vận tải. Bên cạnh đó, gần đây, dịch bệnh phát sinh nhiều khiến chi phí chăn nuôi tăng.

Giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 82.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng và buổi chợ. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến ổn định, như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 173.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 138.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.