Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 9.5.2026: Đồng loạt tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
09/05/2026 08:30 GMT+7

Giá heo hơi đồng loạt tăng trên cả nước, đặc biệt tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai bất ngờ vượt mốc 70.000 đồng/kg.

Ở miền Bắc giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở nhiều địa phương; đặc biệt là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cùng đạt mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhiều tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Tho, Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng lên mức từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 9.5.2026: Đồng loạt tăng- Ảnh 1.

Giá heo hơi bất ngờ tăng, thịt bán lẻ cũng nhích nhẹ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng ở hầu hết các địa phương; đáng chú ý là Thanh Hóa lên mức 67.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh thành còn lại đồng giá 66.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn duy trì giá của ngày hôm trước lần lượt là 69.000 và 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, đáng chú ý là thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai vượt lên 71.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; tương tự Vĩnh Long và Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bất ngờ tăng sau đợt nghỉ lễ được cho là do nguồn cung thiếu hụt cục bộ vì đầu năm nay giá heo hơi thấp trong khi giá heo giống và thức ăn chăn nuôi cao khiến việc tái đàn diễn ra chậm. 

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy vào ngày cuối tuần đạt trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng tăng nhẹ, dao động từ 82.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến nhích nhẹ như: ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 176.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 8.5.2026: Bất ngờ tăng đồng loạt

Giá heo hơi hôm nay 8.5.2026: Bất ngờ tăng đồng loạt

Giá heo hơi ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại nhiều địa phương thuộc khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên, bình quân cả nước đang ở mức 66.600 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 7.5.2026: Thịt ngoại tăng mạnh

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng thủ phủ chăn nuôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận