Giá heo hơi hôm nay 9.5.2026: Đồng loạt tăng

Ở miền Bắc giá heo hơi tăng 1.000 đồng ở nhiều địa phương; đặc biệt là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh cùng đạt mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Nhiều tỉnh thành khác như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Tho, Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng lên mức từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.



Giá heo hơi bất ngờ tăng, thịt bán lẻ cũng nhích nhẹ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở miền Trung, giá heo hơi cũng tăng 1.000 đồng ở hầu hết các địa phương; đáng chú ý là Thanh Hóa lên mức 67.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh thành còn lại đồng giá 66.000 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn duy trì giá của ngày hôm trước lần lượt là 69.000 và 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, đáng chú ý là thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai vượt lên 71.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; tương tự Vĩnh Long và Tây Ninh cũng tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 68.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bất ngờ tăng sau đợt nghỉ lễ được cho là do nguồn cung thiếu hụt cục bộ vì đầu năm nay giá heo hơi thấp trong khi giá heo giống và thức ăn chăn nuôi cao khiến việc tái đàn diễn ra chậm.

Tại TP.HCM, lượng heo về nhà máy vào ngày cuối tuần đạt trên 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng tăng nhẹ, dao động từ 82.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến nhích nhẹ như: ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 176.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.