Giá heo hơi hôm nay 8.5.2026: Bất ngờ tăng đồng loạt

Giá thịt heo bất ngờ tăng trở lại dù nguồn thịt nhập khẩu và thịt trong nước vẫn dồi dào ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi miền Bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng, Cao Bằng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Bắc Ninh và Hưng Yên. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực này dao động từ 65.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó Bắc Ninh và Hưng Yên hiện giữ mức giao dịch cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng bất ngờ điều chỉnh tăng sau chuỗi ngày dài duy trì trạng thái đi ngang. Tại các địa phương gồm Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg trong sáng nay. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tăng lên 65.000 đồng/kg tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà; Thanh Hoá đạt 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk giữ mức 68.000 đồng/kg trong khi Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với mức giao dịch 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi vẫn đang duy trì đi ngang trong sáng nay. Hiện khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 68.000 - 70.000 đồng/kg. Trong đó, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Đồng Tháp và TP.HCM duy trì mức 69.000 đồng/kg. Riêng Đồng Nai tiếp tục giữ vị trí cao nhất cả nước với giá 70.000 đồng/kg.

So với cùng thời điểm năm trước, giá heo hơi đang thấp hơn khoảng 4.000 đồng/kg, tuy nhiên nếu so với mặt bằng chung của các nước xung quanh, giá thịt heo trong nước vẫn còn cao, đặc biệt cao hơn gần gấp đôi so với giá heo Trung Quốc. Với diễn biến này, thịt ngoại nhập đang tăng trở lại dù chi phí vận chuyển tăng cao. Thống kê của Bộ NN-MT cho thấy nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật trong 4 tháng đầu năm đạt 679 triệu USD, tăng 20%.