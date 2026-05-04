Giá heo hơi hôm nay 4.5.2026: Ổn định sau kỳ nghỉ dài ngày

Giá heo hơi dao động nhẹ, gần như đi ngang, thịt bán lẻ vẫn ổn định trong kỳ nghỉ lễ ẢNH: Đ.Đ

Ở cùng thời điểm năm trước, giá heo hơi đã tăng vượt mức 70.000 đồng/kg. Tuy nhiên, năm nay, giá thịt heo lại không có diễn biến lên xuống đột ngột, kể cả khi trải qua giai đoạn xăng dầu tăng giá. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ kéo dài, thông thường sức mua sẽ tăng lên kéo theo động lực tăng giá, nhưng thực tế trong thời gian này giá thịt heo vẫn không có điều chỉnh nào. Tại thị trường miền Bắc, hầu hết các địa phương đều giữ nguyên mức giá giao dịch heo hơi so với cuối tuần trước, dao động từ 64.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Hưng Yên giữ giá cao nhất với 66.000 đồng/kg; tiếp theo là TP.Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng cùng ở mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại có giá heo hơi phổ biến 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng không có sự điều chỉnh đáng kể nào so với cuối tuần trước, chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ tại Nghệ An, từ 64.000 lên 65.000 đồng/kg trong khi các địa phương còn lại trong khu vực vẫn giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Hiện tại, Hà Tĩnh vẫn là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực, với mức 63.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng duy trì 64.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục giữ mức cao nhất với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại thị trường miền Nam cũng giữ xu hướng bình ổn trong suốt kỳ nghỉ lễ, duy trì giao dịch quanh các mức 68.000 đồng/kg và 69.000 đồng/kg. Cụ thể, An Giang và Cà Mau giữ mức 68.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng duy trì mức cao nhất 69.000 đồng/kg.