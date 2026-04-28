Giá heo hơi hôm nay 28.4.2026: Sức tiêu thụ tăng trong đợt nghỉ lễ

Chí Nhân
28/04/2026 07:43 GMT+7

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sức tiêu thụ tăng nhẹ kéo giá heo hơi ở một số khu vực tăng theo; các nơi khác tiếp tục duy trì mức cao.

Không khí lễ hội vẫn chưa kết thúc khi cả nước chuẩn bị bước vào đợt nghỉ tiếp theo ngày 30.4 - 1.5. Nhờ vậy, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tiếp tục tăng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Ở miền Bắc, giá heo hơi giữ đà tăng 1.000 đồng, tại Phú Thọ, Ninh Bình, Bắc Ninh lên 66.000 đồng/kg, cùng mức với Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên và Hải Phòng. Các tỉnh thành còn lại duy trì giá từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 28.4.2026: Sức tiêu thụ tăng trong đợt nghỉ lễ- Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng nhẹ một số nơi nhờ sức tiêu thụ tăng trong 2 đợt nghỉ lễ liên tiếp

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi miền Trung cũng tăng nhẹ 1.000 đồng, tại Khánh Hòa lên 66.000 đồng/kg; Huế và Đà Nẵng cùng đạt mức 65.000 đồng/kg. Các địa phương khác duy trì giá từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, riêng Đắk Lắk vẫn ở mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng cao nhất khu vực với 70.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Nam duy trì mức cao, cụ thể tại TP.HCM, Đồng Nai và Cần Thơ vẫn đứng ở mức 70.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại đồng giá 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 66.500 đồng/kg. Sau đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương lại đến đợt nghỉ 4 ngày vào dịp 30.4 - 1.5. Trong đợt nghỉ lễ này, nhiều gia đình đã chuẩn sẵn các kế hoạch vui chơi, sum họp. Đây là lúc sức mua của nhiều ngành hàng, đặc biệt là thực phẩm gia tăng mạnh, nên dự báo giá heo hơi vẫn đứng ở mức cao.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 81.000 - 86.000 đồng/kg tùy chất lượng. Giá thịt bán lẻ tại các chợ truyền thống và siêu thị phổ biến như: ba rọi 163.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 157.000 đồng/kg, nạc vai 140.000 đồng/kg, nạc đùi 136.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 75.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.4.2026: Chạm mốc 70.000 đồng/kg trong ngày nghỉ lễ

Giá heo hơi hôm nay 25.4.2026: Chạm mốc 70.000 đồng/kg trong ngày nghỉ lễ

Trong ngày đầu của đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, giá heo hơi tăng nhẹ ở một số địa phương, đặc biệt 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai chạm mốc 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24.4.2026: Rục rịch tăng trước lễ

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng Nghỉ lễ
