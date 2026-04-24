Giá heo hơi hôm nay 24.4.2026: Rục rịch tăng trước lễ

Đinh Đang
24/04/2026 10:01 GMT+7

Heo hơi tăng nhẹ trong sáng nay, hiện giá giao dịch bình quân cả nước đang ở mức 66.000 đồng/kg.

Giá thịt heo đang ổn định trước kỳ nghỉ lễ dài ngày

Tại thị trường miền Bắc, sau nhiều ngày đi ngang, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại Quảng Ninh, lên 65.000 đồng/kg; Lai Châu đang có giá heo hơi thấp nhất với 63.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg. Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg. Hưng Yên là địa phương có giá heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. 

Thị trường miền Trung - Tây nguyên có sự chênh lệch khá lớn trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, Hà Tĩnh đang có giá heo hơi thấp nhất khu vực là 63.000 đồng/kg; Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi duy trì mức 64.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Gia Lai và Khánh Hoà cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg còn Lâm Đồng đang có giá heo hơi cao nhất là 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi ghi nhận sự nhích tăng nhẹ tại An Giang, lên mức 68.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá chung của toàn khu vực và cao nhất cả nước. Cụ thể Cần Thơ, Cà Mau và An Giang giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg; Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP HCM và Vĩnh Long cùng duy trì mức 69.000 đồng/kg.

Nhìn chung giá heo hơi cả nước giữ xu hướng ổn định và điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương ngay trước kỳ nghỉ lễ dài ngày. Mức giá hiện nay tương đối chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp chăn nuôi và người tiêu dùng. Tuy nhiên, khoảng cách chênh lệch khá lớn giữa giá heo nội địa và giá thịt heo thế giới là đang là yếu tố gây áp lực kéo giá thịt heo xuống thấp hơn trong thời gian tới. 

