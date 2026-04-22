Giá heo hơi hôm nay 22.4.2026: Bình ổn trước kỳ nghỉ lễ

Giá thịt heo khó tăng cao khi sức mua trên thị trường đang sụt giảm ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lai Châu là địa phương có mức thấp nhất 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La 64.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành trong khu vực có giá heo hơi khá cao là TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Phòng, duy trì 65.000 đồng/kg trong khi Hưng Yên tiếp tục dẫn đầu với mức giá 66.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi đi ngang trong sáng nay, dao động từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương có giá heo hơi thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg; Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng duy trì 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Gia Lai và Khánh Hòa 65.000 đồng/kg; Đắk Lắk 68.000 đồng/kg; Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Tại thị trường phía nam, giá heo hơi cũng chưa có biến động và đi ngang trong khoảng từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Hiện đây là khu vực thị trường có giá heo hơi cao nhất cả nước. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng duy trì 69.000 đồng/kg, Cà Mau 68.000 đồng/kg trong khi An Giang và Cần Thơ là hai địa phương có mức thấp nhất với 67.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm trước, giá heo hơi đang thấp hơn 5.000 đồng/kg. Theo các chuyên gia chăn nuôi, sức mua thịt heo trên thị trường là yếu tố quan trọng khiến giá thịt heo khó tăng cao trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng cao cũng như chi phí vận chuyển gia tăng.