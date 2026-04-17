Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 17.4.2026: Đồng loạt chững lại

Đinh Đang
17/04/2026 09:06 GMT+7

Sau nhịp điều chỉnh tăng đều trên cả nước, giá heo hơi đồng loạt chững lại và giao dịch trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi đang ở mức khá cao dù sức mua chưa tăng mạnh

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi kéo dài xu hướng đi ngang. Theo đó, giá heo hơi khu vực này hiện dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Cụ thể, TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên vẫn là những địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 65.000 đồng/kg; tiếp theo đó các địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu cùng giữ mức 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận giá heo hơi không có sự điều chỉnh bất thường nào trong sáng nay. Hiện các thương lái khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, heo hơi ở Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo ở mức cao nhất 68.000 đồng/kg; các địa phương khác gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa giao dịch phổ biến 64.000 đồng/kg; Hà Tĩnh là địa phương có mức thấp nhất khu vực với giá 63.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng đã giữ bình ổn trở lại sau nhịp điều chỉnh tăng nhẹ trong phiên trước. Heo hơi tại khu vực này đang được mua bán với giá từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long là những địa phương giữ giá heo hơi cao nhất cả nước, duy trì 69.000 đồng/kg; Cà Mau 68.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ 67.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gặp khó khăn do chi phí vận chuyển tăng cao. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu nhóm hàng thức ăn chăn nuôi đạt 1 tỉ USD, giảm 13,64% so với 3 tháng đầu năm 2025, từ đó giá thức ăn chăn nuôi trong nước cũng đang tăng lên ngay từ đầu năm. 

Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tiếp tục tăng nhẹ

Ở miền Nam, khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước tiếp tục tăng, một số nơi chạm mốc 69.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận