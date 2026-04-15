Giá heo hơi hôm nay 15.4.2026: Tăng trở lại trên cả nước

Giá heo hơi tăng trở lại trên cả nước, bình quân 65.500 đồng/kg

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận sự điều chỉnh nhẹ tại Ninh Bình và Lào Cai với mức tăng 1.000 đồng/kg, lên 64.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại trong khu vực dao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, TP.Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 65.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; các địa phương khác như Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức 64.000 đồng/kg. Giá heo thấp nhất khu vực hiện đang ghi nhận tại Tuyên Quang, Lạng Sơn và Lai Châu với giá 63.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung - Tây nguyên cũng ghi nhận biến động tăng giá tại một vài địa phương trong sáng nay. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, heo hơi tại khu vực này đang được bán ra với giá trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg. Hiện tại, giá heo hơi ở Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục neo ở mức cao nhất là 68.000 đồng/kg; Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg; Hà Tĩnh là địa phương có mức thấp nhất khu vực với giá 63.000 đồng/kg.

Thị trường phía nam ghi nhận giá heo hơi nhích thêm 1.000 đồng/kg tại Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ. Hiện giá thu mua heo hơi ở khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh duy trì mức cao nhất là 69.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long đứng ở mức 68.000 đồng/kg; còn Cà Mau, An Giang và Cần Thơ cùng giao dịch tại mốc 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi có dấu hiệu nhích lên khi kỳ nghỉ lễ dài ngày đang đến gần. Ở cùng thời điểm năm trước, giá heo hơi duy trì trên 70.000 đồng/kg. Mức giá hiện nay cũng khá cao nhưng vẫn còn thấp hơn thời điểm này năm trước 5.000 đồng/kg.