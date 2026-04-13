Giá heo hơi hôm nay 13.4.2026: Neo cao do chi phí đầu vào tăng

Thị trường miền Bắc sáng đầu tuần ghi nhận giá heo hơi điều chỉnh giảm nhẹ ở một số địa phương. Cụ thể, TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ 64.000 đồng/kg; Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Tại thị trường miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg, dao động từ 62.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất với 68.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Khánh Hòa 64.000 đồng/kg; Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai 63.000 đồng/kg; Hà Tĩnh duy trì mức thấp nhất với 62.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam vẫn duy trì mức giá ổn định trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, TP.HCM và Đồng Nai cao nhất với 69.000 đồng/kg; Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long 68.000 đồng/kg; Cà Mau 67.000 đồng/kg; An Giang và Cần Thơ 66.000 đồng/kg.

Theo lý giải của một số doanh nghiệp chăn nuôi, sức mua trên thị trường hiện vẫn chưa được cải thiện do ảnh hưởng của tình hình kinh tế khó khăn và thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, giá heo hơi vẫn đang duy trì khá cao bởi chi phí đầu vào tăng. Từ đầu năm 2026, do tình hình nguyên liệu tăng cao và biến động, nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi đã điều chỉnh tăng giá bán, mức tăng từ 100 - 300 đồng/kg đối với thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm. Khi căng thẳng Trung Đông xảy ra, giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển tăng, đẩy giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm trong nước lên cao.

Cụ thể, tại An Giang, giá nhiều loại thức ăn dành cho gia súc, gia cầm đã được điều chỉnh tăng do chi phí vận chuyển tăng; giá nguyên liệu đầu vào như bắp, đậu tương, lúa mì nhập khẩu cũng tăng từ 7.000 - 12.000 đồng/bao (25 - 40 kg). Hiện thức ăn cho heo con có giá khoảng 480.000 đồng/bao (25 kg); thức ăn cho heo thịt giai đoạn 14 - 30 kg dao động 360.000 - 370.000 đồng/bao. Một số loại thức ăn cho gia súc ở mức 330.000 - 350.000 đồng/bao, trong khi thức ăn cho gia cầm phổ biến 260.000 - 370.000 đồng/bao (25 kg).