Giá heo hơi hôm nay 11.4.2026: Quay đầu giảm

Chí Nhân
11/04/2026 08:48 GMT+7

Giá heo hơi vẫn tăng nhẹ ở miền Nam trong khi miền Bắc và Trung quay đầu giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Bắc giảm 1.000 đồng ở Ninh Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ xuống 64.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến ở nhiều địa phương trong khu vực. Trong khi đó Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Cao Bằng và Sơn La giữ giá cao nhất khu vực với 65.000 đồng/kg; ngược lại, Lai Châu thấp nhất 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11.4.2026: Quay đầu giảm - Ảnh 1.

Giá heo hơi quay đầu giảm nhẹ ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Bắc

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi giảm tới 2.000 đồng ở Gia Lai xuống 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước. Nhiều tỉnh thành khác giảm 1.000 đồng như Hà Tĩnh còn 62.000 đồng/kg trong khi Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuống 63.000 đồng/kg; Quảng Trị và Khánh Hòa về mức 64.000 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn là địa phương duy trì giá cao nhất khu vực với tương ứng là 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Khu vực miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng, Vĩnh Long lên 68.000 đồng/kg, các địa phương còn lại ổn định ở mức cao như TP.HCM và thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai là 69.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ giá ổn định từ 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng giữ giá bán ở miền Bắc 63.000 đồng/kg và miền Nam 68.000 đồng/kg. Giá heo giống vẫn giữ mức phổ biến từ 2,25 - 2,3 triệu đồng/con (10kg).

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến như: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 10.4.2026: Chững lại vì sức mua thấp

