Giá heo hơi hôm nay 8.4.2026: TP.HCM lên mức cao nhất

Đinh Đang
08/04/2026 07:35 GMT+7

Giá heo hơi đi ngang tại khu vực thị trường miền Bắc nhưng tăng lên tại thị trường miền Nam, trong đó TP.HCM đang có giá heo hơi cao nhất cả nước.

Giá thịt heo tại TP.HCM đang cao nhất cả nước

ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay chưa có biến động mới, giao dịch vẫn đang bình ổn trong khung giá đi ngang. Cụ thể, giá heo tại các tỉnh thành gồm Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng duy trì mức 65.000 đồng/kg. Giao dịch heo hơi tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên mức 64.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu tiếp tục ổn định tại mức 63.000 đồng/kg.

Khu vực thị trường miền Trung – Tây nguyên ghi nhận giá heo hơi tăng lên ở vài nơi, trong đó giá heo tại Đắk Lắk tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 67.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, đạt 68.000 đồng/kg. Ở các địa phương còn lại trong khu vực, giá heo hơi đi ngang và giữ mức 64.000 đồng/kg tại Thanh Hóa, Nghệ An; Hà Tĩnh ổn định tại mức 63.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai tiếp tục duy trì mức 64.000 đồng/kg...

Trong khi tình hình giá heo tương đối ít biến động tại miền Bắc và miền Trung thì thị trường heo hơi hôm nay ghi nhận tăng tại nhiều nơi tại thị trường miền Nam. Cụ thể, giá heo tại An Giang tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 66.000 đồng/kg. Cà Mau tăng 1.000 đồng/kg, đạt 67.000 đồng/kg. TP.HCM tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 69.000 đồng/kg.

Với mức điều chỉnh này, hiện TP.HCM và Đồng Nai đang là những địa phương có giá heo cao nhất cả nước. Theo theo sau đó là Tây Ninh và Đồng Tháp cùng duy trì mức 68.000 đồng/kg. Vĩnh Long ổn định tại mức 67.000 đồng/kg, Cần Thơ giữ mức 66.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 66.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg. Giá thịt heo tại các chợ đầu mối TP.HCM cũng tăng nhẹ tuy nhiên sức mua chưa có dấu hiệu cải thiện, nhất là trong bối cảnh người dân tiết kiệm chi tiêu và thời tiết oi bức khiến nhu cầu sử dụng thịt heo giảm lại. 

Giá heo hơi hôm nay 7.4.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' tăng giá

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ ở một số tỉnh thành miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, dù giá heo hơi trong nước neo cao nhưng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay lại giảm.

