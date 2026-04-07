Giá heo hơi hôm nay 7.4.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' tăng giá

Ở miền Bắc, giá heo hơi ổn định trong khoảng từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, riêng Lai Châu thấp nhất 63.000 đồng/kg.



Giá heo hơi tăng nhẹ ở một số địa phương, nguồn cung thịt dồi dào ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, tại miền Trung, nhiều địa phương cũng duy trì mức giá heo hơi của ngày hôm trước, riêng Lâm Đồng tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi phổ biến ở nhiều tỉnh thành từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, riêng Hà Tĩnh 63.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại giữ giá ổn định từ 66.000 - 68.000 đồng/kg, riêng An Giang thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.400 đồng/kg; trong khi đó, Công ty C.P Việt Nam giữ giá bán ở miền Bắc 63.000 đồng/kg và miền Nam 68.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, dù giá heo hơi trong nước duy trì mức cao nhưng bất ngờ kim ngạch nhập khẩu thịt 3 tháng đầu năm nay lại giảm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 tháng qua, Việt Nam chi 429,5 triệu USD để nhập khẩu thịt và các phụ phẩm dạng thịt, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nhập khẩu giảm vì thời gian gần đây cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, sức mua trong những tháng đầu năm còn thấp, nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo tốt nên nhiều doanh nghiệp chưa dám tăng lượng nhập.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 83.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến như: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.