Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 7.4.2026: 'Thủ phủ chăn nuôi' tăng giá

Chí Nhân
07/04/2026 08:21 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục tăng nhẹ ở một số tỉnh thành miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, dù giá heo hơi trong nước neo cao nhưng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đầu năm nay lại giảm.

Ở miền Bắc, giá heo hơi ổn định trong khoảng từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, riêng Lai Châu thấp nhất 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng nhẹ ở một số địa phương, nguồn cung thịt dồi dào

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương tự, tại miền Trung, nhiều địa phương cũng duy trì mức giá heo hơi của ngày hôm trước, riêng Lâm Đồng tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi phổ biến ở nhiều tỉnh thành từ 64.000 - 65.000 đồng/kg, riêng Hà Tĩnh 63.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, 'thủ phủ chăn nuôi' Đồng Nai tăng 1.000 đồng lên 69.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Các tỉnh thành còn lại giữ giá ổn định từ 66.000 - 68.000 đồng/kg, riêng An Giang thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 65.400 đồng/kg; trong khi đó, Công ty C.P Việt Nam giữ giá bán ở miền Bắc 63.000 đồng/kg và miền Nam 68.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, dù giá heo hơi trong nước duy trì mức cao nhưng bất ngờ kim ngạch nhập khẩu thịt 3 tháng đầu năm nay lại giảm. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 tháng qua, Việt Nam chi 429,5 triệu USD để nhập khẩu thịt và các phụ phẩm dạng thịt, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Theo các chuyên gia, nhập khẩu giảm vì thời gian gần đây cơ quan chức năng Việt Nam tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng sản phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, sức mua trong những tháng đầu năm còn thấp, nguồn cung trong nước vẫn đảm bảo tốt nên nhiều doanh nghiệp chưa dám tăng lượng nhập.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 83.000 đồng/kg. Giá thịt bán lẻ phổ biến như: ba rọi 158.000 đồng/kg, sườn non 168.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 135.000 đồng/kg, nạc đùi 128.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 73.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 6.4.2026: Tăng nhẹ vài nơi

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên, trong khi miền Nam giữ giá đi ngang. Hiện thị trường heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi tăng thủ phủ chăn nuôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận