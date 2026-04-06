Giá heo hơi hôm nay 6.4.2026: Tăng nhẹ vài nơi

Đinh Đang
06/04/2026 08:03 GMT+7

Giá heo hơi hôm nay tiếp đà tăng nhẹ ở khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây nguyên, trong khi miền Nam giữ giá đi ngang. Hiện thị trường heo hơi trên cả nước đang dao động trong khoảng 63.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước đã quay trở lại mốc 65.000 đồng/kg, nhờ sự hồi phục từ khu vực miền Bắc. Theo khảo sát trong sáng đầu tuần, thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La.  Sau khi điều chỉnh, các địa phương gồm TP. Hà Nội, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng đạt mức 65.000 đồng/kg; Lai Châu duy trì mức thấp nhất là 63.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg.

Nguồn thịt trong nước dồi dào đã bù đắp lại sự sụt giảm từ nguồn nhập khẩu

Thị trường miền Trung cũng duy trì xu hướng bình ổn trong sáng đầu tuần, chỉ ghi nhận duy nhất tỉnh Đắk Lắk có giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg lên 65.000 đồng/kg. Hiện các thương lái ở khu vực này đang thu mua heo hơi với giá từ 63.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng có giá heo hơi cao nhất là 66.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Khánh Hoà cùng đạt 65.000 đồng/kg; Hà Tĩnh ở mức thấp hơn là 63.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại cùng giữ giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang tại tất cả các địa phương, không ghi nhận biến động so với hôm trước. Hiện giá thu mua trong khu vực dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Các địa phương gồm TP.HCM,  Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp cùng giữ mức cao nhất là 68.000 đồng/kg; Vĩnh Long đạt 67.000 đồng/kg; Cà Mau và Cần Thơ ở mức 66.000 đồng/kg; An Giang duy trì mức thấp nhất là 65.000 đồng/kg.

Theo thống kê của Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo tiếp tục phục hồi và phát triển ổn định nhờ giá thịt heo ở mức cao và dịch bệnh được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho người chăn nuôi tái đàn. Tính đến cuối tháng 3.2026, tổng đàn heo cả nước ước tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có đàn heo tăng khá như Gia Lai tăng 8%; Lâm Đồng tăng 7,5%; Đồng Nai tăng 3,2%; TP.HCM tăng 3,1%; Phú Thọ tăng 3,2%. Sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng quý I/2026 ước đạt 1,44 triệu tấn, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi nguồn cung trong nước gia tăng thì sản phẩm thịt nhập khẩu, phụ phẩm dạng thịt và phụ phẩm ăn được sau giết mổ của động vật trong 3 tháng đầu năm đạt 429,5 triệu USD, giảm 0,9%, do những khó khăn về khâu vận chuyển và chi phí logistics tăng cao. 

Giá heo hơi hôm nay 4.4.2026: Ngược chiều thế giới, vì sao?

Trong khi giá thế giới có xu hướng giảm thì giá heo hơi trong nước vẫn tiếp tục tăng. Điều gì khiến giá heo hơi trong nước ngược chiều thế giới?

