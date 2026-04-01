Giá heo hơi hôm nay 1.4.2026: Diễn biến trái chiều

Đinh Đang
01/04/2026 08:37 GMT+7

Thị trường heo hơi cả nước đang diễn biến trái chiều, với sự tăng giảm giữa các vùng. Dù vậy, xu hướng giảm giá vẫn đang lấn lướt, đưa giá heo hơi bình quân cả nước lùi về mức 64.200 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1.4.2026: Biến động trong xu hướng giảm - Ảnh 1.

Giá thịt heo đang giảm nhẹ tại các chợ đầu mối TP.HCM

ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi tăng trở lại sau nhiều ngày đi xuống. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 62.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, TP.Hà Nội có giá heo hơi cao nhất khu vực với 64.000 đồng/kg; Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên 63.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai và Lai Châu 62.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi biến động trái chiều. Trong khi Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg thì nhiều địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng lại tiếp đà giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, giá heo hơi trong khu vực dao động từ 61.000 - 66.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng giữ mức cao nhất là 66.000 đồng/kg; Khánh Hòa 65.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk thu mua phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg. Tại khu vực này, Hà Tĩnh là địa phương có giá heo hơi thấp nhất với 61.000 đồng/kg.

Trong khi giá heo hơi ở các vùng khác có dấu hiệu nhích lên thì thị trường miền Nam tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm 1.000 đồng/kg trên diện rộng. Hiện giá heo hơi khu vực này dao động từ 65.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai và Tây Ninh đang duy trì mức cao nhất 68.000 đồng/kg; Đồng Tháp và TP.HCM 67.000 đồng/kg; Vĩnh Long 66.000 đồng/kg; An Giang, Cà Mau và Cần Thơ cùng 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Giá diễn biến tăng giảm trái chiều ở các vùng cho thấy nguồn cung và chi phí vận chuyển đang ảnh hưởng đến giá heo hơi từng khu vực. Mặc dù vậy, bình quân giá heo cả nước vẫn đang trong xu hướng giảm để thu hẹp dần với giá quốc tế. 

