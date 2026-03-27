Giá heo hơi hôm nay 27.3.2026: Giảm trở lại

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo có phần giảm sút vì xu hướng tiết giảm chi tiêu của người dân ẢNH: Đ.N.T

Sau vài ngày đi ngang, thị trường heo hơi phía bắc ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất với 65.000 đồng/kg; nhiều địa phương phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg; mức thấp nhất 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị xuống 63.000 - 65.000 đồng/kg. Hiện nơi có giá heo hơi cao nhất trong khu vực là Lâm Đồng với 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam, heo hơi ở các địa phương hầu hết giữ giá đi ngang. Hiện giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng duy trì mức cao nhất là 69.000 đồng/kg; Cần Thơ 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau cùng 67.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm và giảm chi tiêu, trong đó có việc giảm thịt heo trong khẩu phần ăn mỗi ngày đã làm cho giá thịt heo phải quay đầu giảm. Giá thịt heo trên thế giới xuống thấp cũng là yếu tố tác động đến giá thịt heo trong nước dù chi phí sản xuất tăng. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia dự đoán giá heo hơi sẽ còn giảm thêm, tuy nhiên vẫn đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi và các doanh nghiệp.