Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 27.3.2026: Giảm trở lại

Đinh Đang
27/03/2026 09:05 GMT+7

Đúng như dự đoán, giá heo hơi hôm nay đã quay đầu giảm khi giá thế giới xuống thấp, nguồn cung trong nước dồi dào hơn và sức mua trên thị trường giảm sút.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo có phần giảm sút vì xu hướng tiết giảm chi tiêu của người dân

ẢNH: Đ.N.T

Sau vài ngày đi ngang, thị trường heo hơi phía bắc ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương như Tuyên Quang, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất với 65.000 đồng/kg; nhiều địa phương phổ biến ở mức 64.000 đồng/kg; mức thấp nhất 63.000 đồng/kg ghi nhận tại Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu. Hiện giá heo hơi trong khu vực dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung cũng ghi nhận giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị xuống 63.000 - 65.000 đồng/kg. Hiện nơi có giá heo hơi cao nhất trong khu vực là Lâm Đồng với 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa cùng 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam, heo hơi ở các địa phương hầu hết giữ giá đi ngang. Hiện giá heo hơi trong khu vực này dao động từ 67.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng duy trì mức cao nhất là 69.000 đồng/kg; Cần Thơ 68.000 đồng/kg; An Giang và Cà Mau cùng 67.000 đồng/kg.

Người tiêu dùng có xu hướng tiết kiệm và giảm chi tiêu, trong đó có việc giảm thịt heo trong khẩu phần ăn mỗi ngày đã làm cho giá thịt heo phải quay đầu giảm. Giá thịt heo trên thế giới xuống thấp cũng là yếu tố tác động đến giá thịt heo trong nước dù chi phí sản xuất tăng. Trong bối cảnh này, nhiều chuyên gia dự đoán giá heo hơi sẽ còn giảm thêm, tuy nhiên vẫn đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi và các doanh nghiệp.  

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận