Giá gà thịt lao dốc, người chăn nuôi tại Đồng Tháp 'gồng lỗ'

Những ngày gần đây, tại Đồng Tháp, giá gà thịt lông màu dao động quanh mức 45.000 - 46.000 đồng/kg, giảm sâu so với giai đoạn trước Tết Nguyên đán 2026. Với mức giá này, phần lớn người nuôi gần như không có lợi nhuận, thậm chí thua lỗ.

Giá gà thịt ở Đồng Tháp giảm sâu so với dịp tết ẢNH: T.Q

Gia đình chị Lê Thị Cẩm Hằng (ngụ xã Đồng Sơn, tỉnh Đồng Tháp) vừa xuất bán 2.000 con gà tre thịt với giá 45.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với mức 55.000 - 58.000 đồng/kg trước tết. "Giá khi đó còn có thể lời chút ít nếu nuôi đạt. Nhưng sau tết đến nay, giá giảm mạnh, lứa gà vừa rồi gia đình tôi lỗ gần 20 triệu đồng. Hiện, chi chi phí thức ăn, vận chuyển đều tăng nên tôi đang cân nhắc việc tái đàn", chị Hằng chia sẻ.

Không chỉ giá giảm, sức tiêu thụ trên thị trường cũng khá chậm. Tại nhiều chợ nông thôn, gà tre sống bán lẻ khoảng 50.000 đồng/kg, gà nòi khoảng 50.000 đồng/kg - mức giá được xem là "chạm đáy" trong nhiều tháng qua.

Áp lực không chỉ dừng lại ở giá gà thịt. Thị trường trứng gà cũng ghi nhận mức giá thấp kéo dài. Trứng gà mua tại trại chỉ khoảng 1.600 - 1.700 đồng/quả, trong khi chi phí sản xuất lên tới khoảng 2.100 đồng/quả.

Ông Lê Văn Hòa, giám đốc một doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm quy mô lớn tại Đồng Tháp với đàn khoảng 800.000 con, cho biết giá trứng đã giảm sâu sau tết, có thời điểm xuống còn 1.300 - 1.400 đồng/quả. Những ngày gần đây tuy có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với giá thành, khiến doanh nghiệp chịu áp lực tài chính lớn. "Người nuôi, đặc biệt là hộ nhỏ lẻ, đang thua lỗ nặng do chi phí đầu vào như thức ăn, xăng dầu liên tục tăng", ông Hòa nói.

Theo ông Nguyễn Minh Thuần, Chủ tịch Hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Tháp, ngay sau Tết Nguyên đán 2026, giá trứng gà công nghiệp đã giảm gần chạm đáy. Dù thị trường có dấu hiệu hồi phục nhẹ, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng, trong khi giá gà thịt vẫn duy trì ở mức thấp, khiến toàn ngành chăn nuôi gia cầm gặp nhiều khó khăn.

Các doanh nghiệp và cơ sở chăn nuôi nhận định, nguyên nhân chính là do nguồn cung tăng mạnh sau Tết. Lượng sản phẩm chưa tiêu thụ hết trong dịp cao điểm tiếp tục được tung ra thị trường trong tháng 2 và 3.2026, dẫn đến tình trạng dư thừa cục bộ. Trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi tương ứng, giá gia cầm khó tránh khỏi xu hướng giảm sâu.

Trước diễn biến này, nhiều hộ chăn nuôi đang tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô tái đàn nhằm hạn chế rủi ro, chờ tín hiệu phục hồi rõ ràng hơn từ thị trường.