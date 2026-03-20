Giá lúa ở Đồng Tháp giảm mạnh

Những ngày gần đây, nhiều cánh đồng lúa ở khu vực ngọt hóa Gò Công (tỉnh Đồng Tháp) bước vào mùa thu hoạch. Theo thống kê, toàn vùng đã xuống giống hơn 20.300 ha lúa đông xuân, trong đó trên 4.000 ha đã được thu hoạch.

Điểm tích cực của vụ mùa năm nay là năng suất tăng cao so với nhiều năm trước. Nhờ thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh, nhiều diện tích đạt từ 8 đến 9 tấn/ha, cá biệt có nơi lên đến 10 tấn/ha. Đây được xem là một trong những vụ đông xuân đạt sản lượng tốt nhất trong những năm gần đây.

Tuy nhiên, niềm vui trúng mùa chưa kịp trọn vẹn thì nông dân phải đối mặt với áp lực giảm giá. Ông Võ Thành Tài (ngụ xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, giống lúa Đài Thơm 8 của gia đình đạt năng suất trên 9 tấn/ha, nhưng giá bán hiện chỉ khoảng 5.900 đồng/kg, giảm đáng kể so với đầu vụ. Trong khi đó, các chi phí thuê máy gặt, nhân công đều tăng, khiến lợi nhuận không cao.

Cùng chung tình cảnh, ruộng nhà anh Phạm Xuân Quang dù đạt năng suất tốt với giống Nàng hoa 9, nhưng do giá thị trường giảm, mức lợi nhuận chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/công đối với ruộng nhà, còn diện tích thuê gần như không đáng kể nếu tính thêm chi phí lao động.

Theo ông Nguyễn Văn Tài, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Phước Trung, vụ đông xuân năm nay, HTX triển khai 150 ha với các giống lúa chất lượng cao như ST25, Nàng hoa 9, Đài Thơm 8. Dù HTX hỗ trợ vật tư và thu mua với giá cao hơn thị trường khoảng 200 đồng/kg, nhưng vẫn khó bù đắp mức giảm chung. Hiện, giá lúa giảm từ 600 đến 900 đồng/kg so với đầu vụ, trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhờ năng suất cao, nông dân vẫn có lãi khoảng gần 30 triệu đồng/ha (chưa tính công lao động), nhưng mức lợi nhuận này thấp hơn kỳ vọng. "Trúng mùa nhưng giá thấp, cộng với chi phí tăng khiến hiệu quả kinh tế không tương xứng", ông Tài nhận định.

Tại xã Gia Thuận, mô hình sản xuất lúa ST25 cũng ghi nhận năng suất ấn tượng từ 8 đến 10 tấn/ha. Tuy nhiên, giá lúa từ mức 7.500 đồng/kg đầu vụ đã giảm còn khoảng 7.000 đồng/kg. Đáng lo ngại là hoạt động thu mua hiện chậm lại, thương lái có xu hướng ép giá do tiêu thụ gặp khó.

Không chỉ khu vực phía đông, các địa phương phía tây của tỉnh Đồng Tháp cũng đang bước vào cao điểm thu hoạch. Nông dân tranh thủ thu hoạch để chuẩn bị xuống giống vụ xuân hè. Dù vậy giá lúa tiếp tục giảm khiến lợi nhuận bị co hẹp. Một số hộ sau khi trừ chi phí, lợi nhuận chỉ còn khoảng 3 triệu đồng/công, thậm chí thấp hơn nếu tính cả công lao động gia đình.

Nguyên nhân chính khiến giá lúa giảm là nguồn cung tăng mạnh trong khi thị trường xuất khẩu chưa có dấu hiệu khởi sắc. Bên cạnh đó, chi phí vận chuyển và nhiên liệu tăng cũng ảnh hưởng đến giá thu mua tại ruộng.

Thực tế này cho thấy, tình trạng vụ lúa "trúng mùa, rớt giá" ở Đồng Tháp vẫn chưa có lời giải căn cơ.