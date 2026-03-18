Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng và nuôi thủy sản

Gia Bách
18/03/2026 17:50 GMT+7

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi 88 ha đất lúa trong năm 2026, tập trung vào cây trồng và mô hình lúa - thủy sản nhằm tái cấu trúc sản xuất theo hướng thích ứng và hiệu quả hơn.

Ngày 18.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026.

Cụ thể, tổng diện tích đất lúa được chuyển đổi lên đến 88 ha. Trong đó, 70 ha trồng cây hằng năm, 3 ha trồng cây lâu năm và 15 ha trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng và nuôi thủy sản- Ảnh 1.

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng, thủy sản trong năm 2026

ẢNH: G.B

Kế hoạch cũng chỉ rõ từng địa bàn triển khai, với sự phân bổ khá rõ ràng. Xã Châu Thới và Ninh Quới có quy mô chuyển đổi lớn nhất, mỗi nơi 30 ha. Trong đó, xã Châu Thới kết hợp cả cây trồng hằng năm và mô hình lúa - thủy sản, còn xã Ninh Quới tập trung toàn bộ vào cây hằng năm.

Ở quy mô nhỏ hơn, xã Hưng Hội chuyển đổi 15 ha sang trồng cây hằng năm; xã Vĩnh Trạch chuyển 5 ha theo hướng lúa - thủy sản. Trong khi đó, xã Hòa Bình có cơ cấu đa dạng hơn với 8 ha, bao gồm cây hằng năm, cây lâu năm và đất lúa còn lại. Sự phân bổ này cho thấy cách tiếp cận theo từng vùng sinh thái và điều kiện sản xuất, thay vì áp dụng một mô hình chung cho toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc ban hành kế hoạch kèm theo phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho thấy định hướng điều hành chặt chẽ ngay từ đầu. Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo, bảo đảm quá trình chuyển đổi không bị chệch hướng.


Tin liên quan

Cà Mau: Cây lâu năm nào được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa?

Tỉnh Cà Mau vừa ban hành danh mục 17 loại cây trồng lâu năm được phép chuyển đổi trên đất trồng lúa, làm cơ sở để các địa phương và người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng đúng quy định.

Khám phá thêm chủ đề

cà mau Chuyển đổi cây trồng đất trồng lúa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận