Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng và nuôi thủy sản

Ngày 18.3, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, UBND tỉnh này vừa ban hành quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026.

Cụ thể, tổng diện tích đất lúa được chuyển đổi lên đến 88 ha. Trong đó, 70 ha trồng cây hằng năm, 3 ha trồng cây lâu năm và 15 ha trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản.

Cà Mau chuyển đổi 88 ha đất lúa sang cây trồng, thủy sản trong năm 2026 ẢNH: G.B

Kế hoạch cũng chỉ rõ từng địa bàn triển khai, với sự phân bổ khá rõ ràng. Xã Châu Thới và Ninh Quới có quy mô chuyển đổi lớn nhất, mỗi nơi 30 ha. Trong đó, xã Châu Thới kết hợp cả cây trồng hằng năm và mô hình lúa - thủy sản, còn xã Ninh Quới tập trung toàn bộ vào cây hằng năm.

Ở quy mô nhỏ hơn, xã Hưng Hội chuyển đổi 15 ha sang trồng cây hằng năm; xã Vĩnh Trạch chuyển 5 ha theo hướng lúa - thủy sản. Trong khi đó, xã Hòa Bình có cơ cấu đa dạng hơn với 8 ha, bao gồm cây hằng năm, cây lâu năm và đất lúa còn lại. Sự phân bổ này cho thấy cách tiếp cận theo từng vùng sinh thái và điều kiện sản xuất, thay vì áp dụng một mô hình chung cho toàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, việc ban hành kế hoạch kèm theo phân công rõ trách nhiệm thực hiện cho thấy định hướng điều hành chặt chẽ ngay từ đầu. Sở Nông nghiệp - Môi trường được giao vai trò trung tâm trong việc hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo, bảo đảm quá trình chuyển đổi không bị chệch hướng.



