TP.HCM chính thức chuyển đổi công chứng công sang tư nhân

Theo đó, Văn phòng công chứng Lê Văn An được chuyển đổi từ Phòng công chứng số 12 TP.HCM.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM cho biết, Văn phòng công chứng Lê Văn An là đơn vị đầu tiên của TP.HCM chuyển từ phòng công chứng sang văn phòng công chứng, theo luật Công chứng mới. Trước khi chấp thuận cho chuyển đổi từ Phòng công chứng số 12 TP.HCM sang Văn phòng công chứng Lê Văn An, TP.HCM đã đánh giá kỹ lưỡng về lịch sử, lưu trữ, tài sản, trụ sở, quyền và nghĩa vụ của công chứng viên.
Bà Hạnh mong thời gian tới, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình hoạt động, đề nghị Văn phòng công chứng Lê Văn An tiếp tục phối hợp với Sở Tư pháp TP.HCM để tìm hướng giải quyết.
"Khi chuyển đổi từ nhà nước sang tư nhân, tôi hoàn toàn yên tâm đây là hạt nhân để đảm bảo sự phát triển hoạt động của ngành công chứng", bà Hạnh nói.
Ông Lê Văn An, Trưởng văn phòng công chứng Lê Văn An, nhìn nhận việc chuyển đổi này đi kèm với cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức trong hành nghề. Ông hứa sẽ nỗ lực chuyển đổi số và áp dụng công chứng điện tử để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Văn phòng công chứng Lê Văn An có trụ sở tại 31 Nguyễn Kiệm (số cũ 19K2 Trương Văn Bang), phường Tam Thắng, TP.HCM.
Tính đến giữa năm 2025, cả nước còn hơn 100 phòng công chứng, tập trung nhiều nhất tại Hà Nội (10 phòng) và TP.HCM (7 phòng). Việc chuyển đổi từ phòng công chứng (hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập) thành văn phòng công chứng (hoạt động theo mô hình doanh nghiệp) đã được thực hiện từ năm 2015 theo Nghị định số 29 năm 2015. Trong đó, đã có 11 tỉnh, thành phố hoàn thành chuyển đổi.
Nghị định số 104 năm 2025 quy định 3 mốc thời gian để chuyển đổi từ công chứng công sang tư nhân. Cụ thể, trước ngày 31.12.2026, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ phòng công chứng đã tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư. Trước 31.12.2027, hoàn thành chuyển đổi toàn bộ phòng tự bảo đảm chi thường xuyên. Trước 31.12.2028, tất cả phòng công chứng còn lại phải hoàn thành chuyển đổi.
Theo luật Công chứng năm 2024, công chứng là dịch vụ công do công chứng viên thực hiện, nhằm chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của các giao dịch mà theo quy định phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.
Văn bản công chứng có hiệu lực thi hành giữa các bên liên quan là cơ sở để các bên tham gia giao dịch đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến giao dịch đã được công chứng. Văn bản công chứng có giá trị chứng cứ trước tòa án, trừ trường hợp bị tòa án tuyên bố là vô hiệu.
Đối với giao dịch phải công chứng, lần đầu tiên luật Công chứng có một điều quy định về vấn đề này. Theo đó, chỉ những giao dịch quan trọng, đòi hỏi mức độ rủi ro pháp lý cao và được luật quy định hoặc luật giao Chính phủ quy định mới bắt buộc phải công chứng. Đồng thời, luật giao Bộ Tư pháp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải danh mục các giao dịch phải công chứng, chứng thực trên cổng thông tin điện tử để người dân, cơ quan, tổ chức có thể theo dõi và biết rõ.
Theo quy định, văn phòng công chứng được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ phòng công chứng sẽ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ trong hoạt động công chứng và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ của phòng công chứng đó.
Điều này bảo đảm tính liên tục trong cung cấp dịch vụ công chứng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu công chứng trước đó. Khi cần cấp bản sao, sửa đổi, bổ sung văn bản công chứng cũ, người dân, các tổ chức chỉ cần liên hệ với văn phòng công chứng mới sau chuyển đổi.
Phí công chứng, giá dịch vụ theo yêu cầu liên quan đến công chứng được thực hiện theo quy định của pháp luật, không phân biệt tổ chức hành nghề công chứng là công chứng công hay tư nhân.
Những loại giao dịch nào buộc phải công chứng?
Theo khoản 3 điều 27 luật Đất đai năm 2024, giao dịch phải công chứng gồm:
- Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
- Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản.
- Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
Ngoài ra, điểm đ khoản 1 điều 148 luật Đất đai năm 2024 còn quy định giấy tờ về mua bán, hoặc nhận tặng cho, hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã có chứng nhận theo quy định của pháp luật đối với trường hợp giao dịch trước ngày 1.7.2006 cũng phải công chứng.
Tương tự, khoản 5 điều 44 luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 quy định các trường hợp phải công chứng gồm có: Hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng mà các bên tham gia giao dịch là cá nhân.
Tại khoản 1 điều 164 luật Nhà ở năm 2023 quy định giao dịch mua bán, thuê mua, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở thuộc trường hợp phải công chứng.
Tại khoản 3 điều 630 bộ luật Dân sự năm 2015 quy định di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ cũng phải công chứng.
