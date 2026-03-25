Giá heo hơi hôm nay 25.3.2026: Tiếp đà giảm

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo có dấu hiệu giảm sút khi vật giá tăng lên ẢNH: ĐINH ĐANG

Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể chung, giá heo hơi bình quân cả nước đang trong xu hướng giảm. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều nơi, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg, riêng Thái Nguyên giảm mạnh hơn với 2.000 đồng/kg xuống 63.000 đồng/kg. Hiện giá heo khu vực này dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên giữ mức cao nhất 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại quanh mức 64.000 đồng/kg.

Thị trường miền Trung - Tây nguyên không ghi nhận biến động mới đối với giá heo, các địa phương giữ giá ổn định so với hôm trước. Hiện heo hơi ở khu vực này dao động từ 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Quảng Trị 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa phổ biến trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng đang chững giá, duy nhất có sự điều chỉnh tại Cần Thơ khi tăng 1.000 đồng/kg, lên 68.000 đồng/kg vào sáng nay. Khu vực thị trường này đang thu mua heo hơi trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt mức cao nhất 69.000 đồng/kg; Cà Mau 67.000 đồng/kg, còn An Giang thấp hơn với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 65.900 đồng/kg, chênh lệch đến 26.000 đồng/kg với giá heo Trung Quốc. Với sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu suy giảm, nhiều chuyên gia dự báo giá heo sẽ có chiều hướng đi xuống trong thời gian tới bất chấp chi phí nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi tăng do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông.








