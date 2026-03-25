Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 25.3.2026: Tiếp đà giảm

Đinh Đang
25/03/2026 08:41 GMT+7

Giá heo hơi diễn biến tăng giảm trái chiều ở từng khu vực. Trong khi miền Bắc giảm nhẹ, miền Trung - Tây nguyên đi ngang, thì khu vực miền Nam nhích lên ở một số địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 25.3.2026: Tiếp đà giảm - Ảnh 1.

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo có dấu hiệu giảm sút khi vật giá tăng lên

ẢNH: ĐINH ĐANG

Tuy nhiên, nhìn trên tổng thể chung, giá heo hơi bình quân cả nước đang trong xu hướng giảm. Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm tại nhiều nơi, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg, riêng Thái Nguyên giảm mạnh hơn với 2.000 đồng/kg xuống 63.000 đồng/kg. Hiện giá heo khu vực này dao động từ 63.000 - 65.000 đồng/kg. Trong đó, Tuyên Quang, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên giữ mức cao nhất 65.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại quanh mức 64.000 đồng/kg. 

Thị trường miền Trung - Tây nguyên không ghi nhận biến động mới đối với giá heo, các địa phương giữ giá ổn định so với hôm trước. Hiện heo hơi ở khu vực này dao động từ 64.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với 68.000 đồng/kg; Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Quảng Trị 66.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa phổ biến trong khoảng 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng đang chững giá, duy nhất có sự điều chỉnh tại Cần Thơ khi tăng 1.000 đồng/kg, lên 68.000 đồng/kg vào sáng nay. Khu vực thị trường này đang thu mua heo hơi trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP.HCM và Vĩnh Long cùng đạt mức cao nhất 69.000 đồng/kg; Cà Mau 67.000 đồng/kg, còn An Giang thấp hơn với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 65.900 đồng/kg, chênh lệch đến 26.000 đồng/kg với giá heo Trung Quốc. Với sức mua trên thị trường đang có dấu hiệu suy giảm, nhiều chuyên gia dự báo giá heo sẽ có chiều hướng đi xuống trong thời gian tới bất chấp chi phí nhiên liệu, thức ăn chăn nuôi tăng do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông. 



Tin liên quan

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận