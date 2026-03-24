Giá heo hơi hôm nay 24.3.2026: Biến động trái chiều

Chí Nhân
24/03/2026 07:44 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Nam tiếp tục tăng và nhiều địa phương sắp cán mốc 70.000 đồng/kg, ngược lại miền Bắc và Trung bất ngờ quay đầu giảm.

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở hầu hết các tỉnh thành. Cụ thể, nhiều địa phương giảm xuống mốc 65.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cùng đứng ở mốc này có Hải Phòng, Sơn La và Thái Nguyên là 3 địa phương vẫn giữ mức giá của ngày hôm trước. Các địa phương Ninh Bình, Lạng Sơn và Lai Châu rơi xuống mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 24.3.2026: Biến động trái chiều - Ảnh 1.

Giá heo hơi biến động trái chiều giữa các khu vực

ẢNH: CHÍ NHÂN

Cùng xu hướng của miền Bắc, giá heo hơi miền Trung cũng giảm nhẹ 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh xuống 64.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực. Ngược lại, cao nhất là Lâm Đồng 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ giá từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Ngược xu hướng chung, giá heo hơi miền Nam tiếp tục tăng 1.000 đồng tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh lên 69.000 đồng/kg; bằng với Đồng Tháp và Vĩnh Long, đây cũng là giá cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, giá heo hơi ở Cần Thơ cũng tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Riêng An Giang vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 66.100 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giữ mức 65.000 đồng/kg ở miền Bắc còn miền Nam 68.000 đồng/kg.

Lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn vẫn duy trì mức thấp với khoảng 4.800 con. Giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg. Giá bán lẻ thịt heo tại các chợ và siêu thị ở TP.HCM phổ biến như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 23.3.2026: Đà tăng chững lại

Sau khi tăng trở lại trong tuần qua, giá heo hơi đã có dấu hiệu chững lại trước sức mua không mấy khả quan từ phía người tiêu dùng.

