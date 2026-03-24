Giá heo hơi hôm nay 24.3.2026: Biến động trái chiều

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng ở hầu hết các tỉnh thành. Cụ thể, nhiều địa phương giảm xuống mốc 65.000 đồng/kg gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hưng Yên, Phú Thọ, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng. Cùng đứng ở mốc này có Hải Phòng, Sơn La và Thái Nguyên là 3 địa phương vẫn giữ mức giá của ngày hôm trước. Các địa phương Ninh Bình, Lạng Sơn và Lai Châu rơi xuống mức 64.000 đồng/kg.

Cùng xu hướng của miền Bắc, giá heo hơi miền Trung cũng giảm nhẹ 1.000 đồng ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh xuống 64.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực. Ngược lại, cao nhất là Lâm Đồng 68.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác giữ giá từ 65.000 - 67.000 đồng/kg.

Ngược xu hướng chung, giá heo hơi miền Nam tiếp tục tăng 1.000 đồng tại TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh lên 69.000 đồng/kg; bằng với Đồng Tháp và Vĩnh Long, đây cũng là giá cao nhất cả nước. Bên cạnh đó, giá heo hơi ở Cần Thơ cũng tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg, bằng với Cà Mau. Riêng An Giang vẫn duy trì giá thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước 66.100 đồng/kg. Giá heo hơi của Công ty C.P Việt Nam giữ mức 65.000 đồng/kg ở miền Bắc còn miền Nam 68.000 đồng/kg.

Lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn vẫn duy trì mức thấp với khoảng 4.800 con. Giá heo mảnh dao động từ 80.000 - 85.000 đồng/kg. Giá bán lẻ thịt heo tại các chợ và siêu thị ở TP.HCM phổ biến như ba rọi 165.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 150.000 đồng/kg, nạc vai 133.000 đồng/kg, nạc đùi 125.000 đồng/kg, thịt xay 130.000 đồng, mỡ heo 72.000 đồng/kg.